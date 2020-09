- Próba zamykania ferm odbywa się na podstawie jednostronnej, medialnej narracji - powiedział w Senacie Prezes Związku Polski Przemysł Futrzarski Szczepan Wójcik. - Tak drastyczne i niespotykane w żadnym europejskim kraju rozstrzygnięcie doprowadzi do katastrofy naszych rodzin - dodał.

Zdjęcie Szczepan Wójcik /Mateusz Marek /PAP

W środę (23 września) senacka komisja ustawodawcza zajmuje się nowelą ustawy o ochronie zwierząt, którą w piątek przyjął Sejm. Nowela wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych.

Producenci mięsa: Ograniczenie uboju rytualnego to likwidacja miejsc pracy

Przepis ograniczający ubój rytualny tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych, który wprowadza nowela, krytykował prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Jego zdaniem przepis jest niezgodny z prawem krajowym i unijnym. Do tego, jak zaznaczył, przyniesie szkody ekonomiczne dla polskiego rolnictwa, przemysłu mięsnego i budżetu państwa.

- Należy podkreślić, że ubój wołowy i drobiowy na potrzeby religijne jest istotnym elementem napędzającym rozwój polskiego rolnictwa i sektora mięsnego, co zapewnia nam konkurencyjną pozycję na rynku Unii Europejskiej i poza nią - argumentował Choiński. Jak poinformował, z analizy polskiego rynku mięsa wynika, że na koniec czerwca 2020 r. pogłowie bydła wyniosło 5 mln 975 tys. sztuk, zaś produkcja żywca wołowego to prawie 1 mln 100 tys. ton.

Według Choińskiego wprowadzenie ograniczenia uboju rytualnego spowoduje spadek cen wołowiny od 2 do 3 zł za kilogram, co - stwierdził - przełoży się na ekonomiczne aspekty produkcji rolniczej. - Wartość eksportu wołowiny wynosi obecnie 6,7 mld zł rocznie i odpowiada za prawie 5 proc. polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, z czego ubój rytualny stanowi ponad 2 mld zł. Wartość eksportu drobiu wyniosła w 2019 r. 12,6 mld zł, z czego ok 40 proc., to mięso z uboju na potrzeby religijne - zaznaczył.

Wskazał również, że ubój rytualny daje polskiemu rolnikowi większy przychód od 1 tys. zł do 1,5 tys. zł przy sprzedaży jednej sztuki, zaś średniorocznie dane gospodarstwo dostarcza na potrzeby uboju rytualnego od 10 do 15 sztuk bydła.

Zdaniem Choińskiego ograniczenie uboju rytualnego spowoduje likwidację kilkunastu tysięcy miejsc pracy w zakładach mięsnych, gospodarstwach rolnych, utratę rynków eksportowych na rzecz zakładów m.in. z Francji i Niemiec oraz sięgające miliardów złotych straty dla budżetu państwa.

Zaznaczył też, rynek żywności halal, w tym mięsa, jest wart blisko 1,8 biliona dolarów. - Jest to najszybciej na świecie rosnący rynek. Rok do roku rośnie o 12 do 13 proc., co spowoduje, że w roku 2027 będzie wart ok 2,1 biliona dolarów - powiedział Choiński.

Szmulewicz: Nie jest łatwo zdobyć rynki

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przekonywał, że znaczna większość rolników prowadzi swoje hodowle zgodnie z normami. - Rolnictwo jako samo w sobie zostało stworzone do produkowania żywności. Żywności dla ludzi, konsumentów z miasta i dla siebie również - mówił. Jak zauważył, ten dział gospodarki przeżywa kryzys, który wynika m.in. z nagonki na wartość rolniczej produkcji.

Szmulewicz porównał rangę branży produkującej żywność do obronności kraju. Zaznaczył, że w czasie zamknięcia granic spowodowanego pandemią koronawirusa, to głównie dzięki polskim producentom żywność trafiała na półki sklepów.

- Produkujemy to, co konsument chce. Zaspokajamy te potrzeby zgodnie z normami unijnymi i krajowymi. Do kontroli tego stworzono służby, które najlepiej się na tym znają - mówił Szmulewicz. - Hodowlą zwierząt zajmuje się obecnie ok 350 tys. gospodarstw. Nie jest łatwo zdobyć rynki. Walczy się o nie przez wiele lat - podkreślił.

Danielak: Likwidować jednostki, nie całe branże

Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu Andrzej Danielak zaznaczył, że rolnicy traktują swoje zwierzęta humanitarnie, bo od dobrostanu zwierząt zależy produktywność i jakość produktów. - Jeżeli są przypadki złego traktowania zwierząt, to należy eliminować te jednostki, a nie całe branże - przekonywał.

Jak ocenił, nie należy stygmatyzować ludzi, którzy zamierzają chodzić w zwierzęcych futrach, chcą je kupować. Wskazał, że kolejnym krokiem ustawodawców może być zakaz lub ograniczenie produkcji jaj czy hodowli królika.

- Ten ruch, który określa się ruchem obrony zwierząt, ich humanitarnego traktowania, ma bardzo powierzchowną wiedzę na temat produkcji fermowej czy towarowej zwierząt. Za konflikty społeczne obwiniani są rolnicy, ale często za te konflikty odpowiedzialne jest nieprecyzyjne prawo, chociażby to, że zgodnie z prawem, można usadawiać fermy w pobliżu siedlisk ludzkich. My uważamy, że powinno być to prawo tak dostosowane, aby takich możliwości nie było, by nie tworzyć konfliktu - mówił Danielak. Jak dodał, subiektywne oceny pracy rolników nie mogą przesłaniać rzeczywistości.

Danielak odniósł się też zapisu noweli zezwalającego na kontrolę hodowców przez przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. - Nie wyobrażam sobie tego - stwierdził. - Towarowe fermy, gdzie wartość drobiu jest ogromna, to są setki tysięcy złotych w jednym budynku, czasem ponad milion złotych. I wejdzie sobie taki człowiek uprawniony przez ustawę i będzie oceniał i weterynarię i właściciela, czy ten drób jest właściwie prowadzony. Ten człowiek może wnieść do tej hodowli różne czynniki chorobotwórcze, do fermy o wielkiej wartości - argumentował.

Wójcik: Chcemy odszkodowań

Prezes Związku Polski Przemysł Futrzarski Szczepan Wójcik powiedział na posiedzeniu komisji, że "próba zamykania ferm odbywa się na podstawie jednostronnej, medialnej narracji". - Rozumiemy, że czas i idee się zmieniają, ale nie jest to powód, by doprowadzać nas do ruiny. Nie chcemy rewolucji, chcemy takich odszkodowań, jakie otrzymali inni hodowcy w Europie - podkreślił.

- Sejm mówi, że mamy 12 miesięcy, aby zlikwidować rodzinne gospodarstwa, na które pracowaliśmy całe lata. Umówiliśmy się z państwem polskim, zaciągnęliśmy kredyty, płacimy podatki i nagle słyszmy: "koniec". Jak mamy to traktować? W Polsce działa blisko 900 gospodarstw hodowlanych z przeznaczeniem na futra, pomimo pandemii koronawirusa zatrudniamy od 8 do 10 tys. osób. Sam zatrudniam ponad 600 osób - mówił Wójcik.

Oświadczył, że "tak drastyczne i niespotykane w żadnym europejskim kraju rozstrzygnięcie doprowadzi do katastrofy naszych rodzin".

Wniosek Anzela

W dyskusji zabrał także głos Sylwester Anzel, przedstawiciel stowarzyszenia "Realna Pomoc dla Zwierząt", prowadzący prywatne schronisko dla zwierząt. Odniósł się do przepisu nowelizacji, który w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia, pozwala każdemu na odebranie zwierzęcia właścicielowi po uprzednim powiadomieniu policji lub straży gminnej.

- Postulujemy usunięcie przepisu o możliwości odebrania zwierząt właścicielom przez przedstawicieli organizacji społecznych jako zapisu dyskryminacyjnego, pozwalającego na inne, gorsze traktowanie osób posiadających zwierzęta od pozostałych obywateli, w których prawo własności mogą ingerować wyłącznie organy i służby państwa - powiedział Anzel.

Jak podkreślił, "schroniska prywatne nie popierają zapisu częstych kontroli przeprowadzonych przez lub w asyście kontrolnej organizacji prozwierzęcych, których członkowie nie posiadają wykształcenia kierunkowego, praktyki i kompetencji, jakimi odznaczają się pracownicy powiatowych inspekcji weterynaryjnych". - Obecnie działające prywatne schroniska posiadają pełną infrastrukturę wykształconych pracowników - są ekspertami w swojej dziedzinie - mówił Anzel.

Właściciel schroniska ocenił, że nowela w obecnym kształcie "nie spowoduje spadku bezdomności zwierząt, raczej umożliwi trwanie procederu zarobkowania na bezdomności zwierząt różnym organizacjom społecznym".

Anzel zwrócił się do senatorów z prośbą o wniosek do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o opinię samorządów terytorialnych w sprawie likwidacji prywatnych schronisk dla zwierząt.