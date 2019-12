Prezydenckie Bombki. Rozpoczęła się aukcja na rzecz Jagody

Zaczął się najważniejszy etap naszej charytatywnej akcji Prezydenckie Bombki – aukcja na rzecz Jagody Litner. Dochód z licytacji ozdób udekorowanych przez prezydentów miast zostanie przeznaczony na sfinansowanie wyjazdu młodej, utalentowanej pływaczki na światowe igrzyska osób z zespołem Downa. Cieszymy się, że do akcji oprócz włodarzy miast włączyli się ich współpracownicy, lokalni artyści, podopieczni miejskich domów kultury, a w jednym przypadku mistrz świata na żużlu!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Radio RMF FM zorganizowało specjalną akcję charytatywną. Kilka dni temu do prezydentów 19 polskich miast wysłaliśmy ręcznie robione szklane bombki z Miechowa. Zadaniem włodarzy miast było ich piękne udekorowanie. Ozdobione bombki wystawiliśmy na aukcję charytatywną.

Dochód z licytacji trafi do Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i zostanie przeznaczony na realizację marzenia Jagody Litner i jej kolegów z reprezentacji. 15-latka jest - wśród sportowców niepełnosprawnych intelektualnie - wyróżniającą się w naszym kraju pływaczką. Jagoda ma na swoim koncie złoty medal mistrzostw Polski "Sprawni razem 2019". Miała reprezentować Polskę na tegorocznych Mistrzostwach Europy osób z zespołem Downa, ale kłopoty zdrowotne uniemożliwiły jej wyjazd. Niedawno utalentowana pływaczka zakwalifikowała się na światowe igrzyska osób z zespołem Downa. Impreza odbędzie się w Turcji, a to oznacza, że wyjazd generuje duże koszty. Liczymy na to, że dzięki naszej aukcji uda się zebrać kwotę, która umożliwi Jagodzie i jej kolegom z reprezentacji walkę o medale w Antalyi.

Chcesz wspomóc Fundację Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Jagodę? Weź udział w charytatywnej licytacji i zdobądź jedną z Prezydenckich Bombek!

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia bombki trafią do zwycięzców licytacji, tak aby mogły domowych choinkach. Już teraz możecie wybrać najpiękniejszą z nich w naszej sondzie znajdującej się poniżej!

Prezydencka Bombka z Krakowa

Krakowska bombka nawiązuje do miejskich dekoracji świątecznych inspirowanych twórczością Stanisława Wyspiańskiego i Zofii Stryjeńskiej. Stąd wykorzystanie piór w "bańce". Bombka nie została pomalowana, wypełniono ją za to piórami. Kilka pawich piór zostało też przyczepionych do góry bombki. Częściowo pomagałem w jej realizacji - mówi Jacek Majchrowski.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA KRAKOWA JACKA MAJCHROWSKIEGO





Prezydencka Bombka z Katowic

Prezydentowi stolicy Górnego Śląska Marcinowie Krupie bombkę pomagali dekorować podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. Do dekoracji użyto mazaków. Na bombce pojawiły się zimowe pejzaże, śnieżynki i choinki.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA KATOWIC MARCINA KRUPY





Prezydencka Bombka z Opola

Opolska bombka nie mogła być pomalowana inaczej niż we wzór opolski. Ten piękny kwiatowy motyw pochodzi z kroszonek, czyli jaj zdobionych na Wielkanoc metodą rytowniczą. To charakterystyczny motyw zdobniczy, który stosuje się tylko na Śląsku Opolskim. W latach 60. XX w. motyw ten przeniesiono na porcelanę, a Fundacja Opolskie Dziouchy i twórczynie ludowe w niej skupione ozdabiają także tym wzorem inne przedmioty np. bombki. Porcelana zdobiona tym wzorem była w czasach PRL-u towarem eksportowym, trafiała do najodleglejszych zakątków świata.

Wzór opolski został wpisany w tym roku na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Bombkę malowała ręcznie twórczyni ludowa Agnieszka Okos. Znajduje się na niej tradycyjny kwiatowo-roślinny wzór opolski oraz zarys opolskiego Ratusza.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA OPOLA ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO





Prezydencka Bombka z Łodzi

Na łódzkiej bombce zobaczymy srebrnego jednorożca z niebieską grzywą i w mikołajowej, czerwonej czapce. Cała bombka jest obsypana błyszczącym śniegiem. Mam nadzieję, że osoba, która wylicytuje naszego odlotowego jednorożca, w odlotowych okularach, będzie się nim cieszyć. Niech ten, kto zechce kupić tę bombkę pamięta, że dzięki temu spełni marzenia fantastycznej osoby, która czegoś oczekuje od życia. Dajmy szansę jej zrealizować jej małe marzenia - zachęca do licytowania prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENT ŁODZI HANNY ZDANOWSKIEJ





Prezydencka Bombka z Zielonej Góry

Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra przy pomocy świątecznych elfów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze pomalował wyjątkową bombkę dla Jagody. Na świątecznej ozdobie nie mogło zabraknąć akcentów zielonogórskiej starówki. Ratusz w otoczeniu świątecznych choinek wraz z unikatowymi dekoracjami idealnie wpisuje się w atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA ZIELONEJ GÓRY JANUSZA KUBICKIEGO





Prezydencka Bombka z Poznania

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak postawił na klasykę i prostotę. Doświadczenia z aukcją charytatywną RMF FM miał już w kwietniu, kiedy wspólnie z wnuczką przyozdabiał wielkanocną pisankę. Zdecydowałem się na tradycyjne bożonarodzeniowe symbole: choinkę oraz gwiazdę. Ozdabianie bombki było dla mnie miłą odmianą w codziennych obowiązkach. Przez napięty harmonogram nie udało mi się zaangażować do tej pracy mojej wnuczki, ale z pomocą przyszli pracownicy urzędu. Mam nadzieję, że bombka spodoba się słuchaczom RMF FM i że na licytacji osiągnie wysoką cenę, zasilając konto fundacji - tłumaczy Jacek Jaśkowiak.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA POZNANIA JACKA JAŚKOWIAKA





Prezydencka Bombka z Gorzowa Wielkopolskiego

W Gorzowie Wielkopolskim, prezydentowi Jackowi Wójcickiemu pomagał żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Obu panów pod kątem estetycznym i artystycznym wsparła gorzowska artystka. Cała trójka złożyła na bombce swoje autografy. Na bombce znalazły się symbole związane ze stolicą województwa Lubuskiego, a całość okrasiły ciepłe i radosne kolory. Przed nami wspaniała akcja, licytowania bombek przygotowanych przez włodarzy miast, mam nadzieję, że nasza gorzowska bombka będzie wyjątkowa i spotka się z dużym zainteresowaniem, a co najważniejsze - kwota, którą dzięki temu uzyskamy na rzecz akcji, będzie naprawdę solidna - mówi Jacek Wójcicki.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO JACKA WÓJCICKIEGO





Prezydencka Bombka z Białegostoku

W Białymstoku prezydent Tadeusz Truskolaski bombkę pomalował wspólnie z uczestnikami warsztatów artystycznych w Młodzieżowym Domu Kultury. Większość prac, przy wsparciu młodszych dzieci, wykonały dwie piętnastolatki - Zuzanna Januszko i Luiza Niepłocha. Wychowanki MDK farbami akrylowymi umieściły na bombce łąkę z kwiatami i symboliczną jedną pszczołę. Tym zasłynął w tym roku prezydent Białegostoku, tworząc właśnie łąki w mieście - mówi Dorota Kluczyk, instruktorka MDK. Sporo już bombek takiej wielkości podpisałem i wiem, że najważniejsze to zacząć, a potem ładnie pójdzie - powiedział prezydent Truskolaski składając swój podpis na bombce od RMF FM.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA BIAŁEGOSTOKU TADEUSZA TRUSKOLASKIEGO





Prezydencka Bombka z Olsztyna

Prezydent Olsztyna bombkę malował wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Bałtyckiej. Piękna bombka, mam nadzieję, że zostanie wysoko zlicytowana i pomoże młodej utalentowanej osobie w realizacji swoich sportowych marzeń - powiedział Piotr Grzymowicz. Bombka jest wykonana reliefem i przedstawia fragment Olsztyna. Mamy tutaj Wysoką Bramę, Stary Ratusz, kamienice i do tego świąteczne elementy np. choinki - mówi instruktor w warsztatach terapii zajęciowej Marzena Żelechowska.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA OLSZTYNA PIOTRA GRZYMOWICZA





Prezydencka Bombka ze Szczecina

Czerwono-zielono-biała jest bombka od prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. Prezydent ozdabiał ją przy silnym wsparciu dzieci ze świetlicy środowiskowej "Serduszka", które co roku pomagają też ubierać choinkę w prezydenckim gabinecie. Na bombce została wyklejona ażurowa ozdoba w bożonarodzeniowych kolorach. Zabawa była przednia, choć nie było to takie łatwe i szybkie. Efekt jest bardzo fajny, ja przynajmniej takiej bombki jeszcze nie widziałem. To zasłucha dziecięcej fantazji - mówi rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA SZCZECINA PIOTRA KRZYSTKA





Prezydencka Bombka z Kielc

Do stworzenia kieleckiej bombki użyto brokatu i farbek. Znalazło się na niej aż dwóch Mikołajów, prezenty, sanie - wszystko co kojarzy się ze świętami. Mam nadzieję, że uda się zebrać dużo wyższą kwotę, która wystarczy nie tylko dla Jagody, ale i dla innych młodych, niepełnosprawnych sportowców - podkreślił Bogdan Wenta, który dekorował bombkę razem z uczniami kieleckich szkół podstawowych.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA KIELC BOGDANA WENTY

Prezydencka Bombka z Warszawy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dekorował swoją bombkę razem z uczestnikami zajęć w Państwowym Ognisku Artystycznym "Nowolipki". Na ozdobie świątecznej ze stolicy widać masę choinek i śnieżynki. Do bombki Rafał Trzaskowski dołączył kartę z życzeniami.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA WARSZAWY RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO





Prezydencka Bombka z Rzeszowa

Rzeszowska bombka przygotowana została przez prezydenta Tadeusza Ferenca wraz z pracownikami magistratu. Farbami szklanymi zostały na niej namalowane najważniejsze budynki i pomniki kojarzące się z Rzeszowem. Jest niebiesko-biała, więc nawiązuje do kolorów herbu miasta. Można znaleźć na niej zarysy rzeszowskiego magistratu, Pomnika Czynu Rewolucyjnego, czy Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie. Na bombce znajduje się podpis prezydenta Tadeusza Ferenca.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA RZESZOWA TADEUSZA FERENCA





Prezydencka Bombka z Lublina

Lubelską bombkę podobnie jak i wielkanocną pisankę - która wygrała w waszym głosowaniu i w licytacji - wykonała zastępca prezydenta Lublina Beata Stepaniuk Kuśmierzak. Oczywiście z pomocą swojego syna 3-letniego Stasia. Tym razem jednak wszystko odbyło się pod okiem lubelskiego artysty Jarosława Koziary, twórcy świątecznego wystroju starego miasta. Kolorowe gwiazdki na bombce to pomniejszenie dekoracji miejskiej. Gwiazdy muszą świecić, dlatego autorzy zainstalowani wewnątrz iluminację. Gwiazdki zostały naklejone na szkło, a oprócz tego płatki śniegu wykonano za pomocą specjalnego markera.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA LUBLINA KRZYSZTOFA ŻUKA





Prezydencka Bombka z Gdyni

Niebieskie piórka i... rybki. Tak prezentuje się bombka z Gdyni, przygotowana przez plastyka miejskiego Jacka Piątka. Jak Gdynia, to śledzie. Trochę morza, Bałtyk. Bombka z wkładką, to taki pomysł artystyczny, żeby przez takie elementy w środku z piór stworzyć wrażenie fal morskich. Mnie się osobiście bardzo podoba i mam nadzieję, że będzie się podobało także tym, którzy - mam nadzieję - wezmą udział w licytacji - mówił prezydent Wojciech Szczurek przekazując bombkę ze swoim podpisem.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA GDYNI WOJCIECHA SZCZURKA



Prezydencka Bombka z Gdańska





Częściowo pomalowana farbą olejną, częściowo wyklejana bombka dotarła do nas z Gdańska. Złotym olejnym markerem podpisała się na niej oczywiście Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Godnie ozdobiliśmy, w złoty sposób bombkę, bo Gdańsk ma złoto w herbie. Złotą koronę od króla wraz z przywilejami. Cała bombka jest na złoto. Mam nadzieję, że dużo złotych ktoś za nią da, bo cel szlachetny - mówiła nam prezydent Gdańska przekazując bombkę.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENT GDAŃSKA ALEKSANDRY DULKIEWICZ



Prezydencka Bombka z Sopotu

Sopockie molo i Krzywy Domek, w którym mieści się nasza trójmiejska redakcja, znalazły się na bombce z Sopotu. Jej przygotowaniem zajęła się pani Joanną Zachalską-Bieg z sekretariatu Prezydenta Miasta Sopotu. Nie łatwo pomalować taką bombkę, bo to jednak szkło. Użyłam specjalnych farbek przeznaczonych do malowania na szkle - mówi pani Joanna, dodając, że prezydent jej pomagał. Zobaczę ile wylicytujecie, ale myślę, że może bym coś dorzucił do tej licytacji- deklarował Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu, który także podpisał bombkę.

LICYTUJ BOMBKĘ PREZYDENTA SOPOTU JACKA KARNOWSKIEGO



Prezydencka Bombka z Zakopanego

Na bombce z Zakopanego znalazł się herb miasta, żłóbek i święta rodzina. Święty Józef nawet jakby w stroju góralskim - jest ubrany w cuchę. Są Tatry i gwiazda betlejemska nad nimi. Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula malował tę bombkę własnoręcznie, ale nie ukrywa, że pomagali mu także współpracownicy z urzędu miasta. Szczególnie nam zależało, żeby te symbole które są dla nas najważniejsze, na tej bańce były - podkreślał przy przekazaniu bombki.

LICYTUJ BOMBKĘ BURMISTRZA ZAKOPANEGO LESZKA DORULI

Która z bombek jest twoim zdaniem najpiękniejsza? Zagłosuj w naszej sondzie!



Bombka z Wrocławia jest nadal malowana.