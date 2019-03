Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z szefem NATO

- Realizujemy nasze zobowiązania sojusznicze, wizyta w Polsce sekretarza generalnego NATO "mocno podkreśla" fakt członkostwa Polski w Sojuszu - podkreślił prezydent Andrzej Duda. Szef NATO Jens Stoltenberg zauważył, że przez 20 lat Polska pokazywała silne zobowiązanie na rzecz NATO.

Jens Stoltenberg przebywa z oficjalną wizytą w Warszawie, w związku z obchodami 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO; w czwartek po południu spotkał się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą.

Rosja zagrożeniem?

Po spotkaniu Duda i Stoltenberg przekazali, że rozmawiali m.in. o obecnych wyzwania dla bezpieczeństwa oraz o tym, "czego możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej. Sekretarz generalnym NATO podkreślił, że "Rosja narusza traktat INF (układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu - PAP)".

"Traktat INF stanowi fundament europejskiego bezpieczeństwa od dekad. W tej chwili widzimy, że Rosja rozmieszcza nowe rakiety SSC-8, które są rakietami mobilnymi, trudnymi do wykrycia, zdolnymi do przenoszenia ładunków nuklearnych - mogą uderzyć w miasta europejskie, a czas ostrzeżenia jest bardzo krótki" - mówił szef NATO.

"Wzywamy Rosję do przestrzegania traktatu INF, do respektowania tego fundamentalnego traktatu. Musimy również być przygotowani i zacząć planować świat bez traktatu INF, z większą ilością rosyjskich rakiet" - dodał. Stoltenberg oświadczył również, że odpowiedź NATO na działania Rosji będzie skoordynowana i wyważona. "Nie mamy intencji rozmieszczenia nowych rakiet nuklearnych w Europie" - powiedział.

Polska przykładem

Andrzej Duda podkreślił, że wizyta w Polsce Stoltenberga "mocno podkreśla" fakt członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Prezydent poinformował, że podczas spotkania rozmawiał ze Stoltenbergiem m.in. o sytuacji na Morzu Czarnym i o tym, jakie działania może podjąć NATO w tym rejonie. Jak dodał, rozmawiał też o sytuacji w Syrii i na Bliskim Wschodzie, o sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego oraz o tym, "czego możemy się spodziewać ze strony rosyjskiej". Poinformował, że poruszono też temat współpracy z partnerami NATO, m.in. w rejonie Morza Czarnego w tym w Gruzji, Mołdawii oraz wsparcia Ukrainy "w tej trudnej sytuacji, w której się znalazła".

Według prezydenta rozmowa dotyczyła też konieczności uczynienia sił NATO mobilnymi. Jak wskazał, polskie wojsko "należy wydobyć ze strefy komfortu i ruszyć, żeby żołnierze zaczęli się przemieszczać". Duda podkreślił, że zapewnił też sekretarza generalnego NATO, iż Polska realizuje swoje zobowiązania sojusznicze i m.in. zwiększa obecność polskich żołnierzy w Afganistanie z 350 do 400. Prezydent podkreślił też, że Polska realizuje swoje zobowiązania dot. wydatków na obronność; wspomniał o ustawie, która zobowiązuje Polskę do podniesienia wydatków na obronę do 2,5 proc. PKB do 2030 roku.

Stoltenberg podkreślił, że przez ostatnie 20 lat Polska pokazywała cały czas swoje silne zobowiązanie na rzecz naszej więzi transatlantyckiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego. Mówiąc o wkładzie Polski w działania NATO, Stoltenberg wymieniał m.in. udział polskich żołnierzy w misjach Sojuszu, w tym służbę w Afganistanie, walkę z terroryzmem, prowadzenie misji szkoleniowej w Iraku czy obecność polskich żołnierzy w Kosowie. "Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za cały ten wkład, który Polska wnosi codziennie do NATO" - powiedział sekretarz generalny NATO.

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że Polska stanowi przykład, przeznaczając 2 proc. PKB na obronność. Ocenił, że "polskie inwestycje w obronność pomagają również poprawić sprawiedliwy rozkład obciążeń w NATO".

"Chciałbym podziękować Polsce w szczególności za to, co robi, jeżeli chodzi o wydatki na obronność. Polska stanowi przykład, alokując 2 proc. PKB na obronność" - podkreślił Stoltenberg na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem. Jak mówił, jest to "bardzo ważne nie tylko dlatego, że widzimy, że PKB Polski rośnie, a zatem Polska przeznacza coraz więcej środków na obronność każdego roku".

Stoltenberg zwrócił uwagę, że "w niepewnym świecie musimy inwestować więcej w obronność". "Polskie inwestycje w obronność pomagają również poprawić sprawiedliwy rozkład obciążeń w NATO" - powiedział szef NATO.

Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO jako pierwsze kraje dawnego bloku wschodniego 12 marca 1999 r.