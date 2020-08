Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o ochronie zdrowia

Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. zakłada, wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego działania tego systemu, w tym zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

Przewiduje ona m.in. umożliwienie podjęcia decyzji przez ministra zdrowia o przeprowadzeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego wyłącznie ustnego albo pisemnego dla: lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów czy fizjoterapeutów.

Daje możliwość przeprowadzenie egzaminu ustnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających jednoczesny udział zdającego i wszystkich członków zespołu egzaminacyjnego.

Zwalnia także z ponoszenia opłaty za kolejne zgłoszenie do egzaminu, a także realizację kursów specjalizacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej elektronicznych ułatwień

Wprowadzono także zmiany mające na celu elektronizację obsługi procedury wystawiania i rozpatrywania zapotrzebowań na produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia.

"Do obrotu są dopuszczone bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu".

Rozpatrzenie złożonego zapotrzebowania lub zgłoszenia oraz komunikacja z ministrem do spraw zdrowia odbywa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID).

Nowelizacja rezygnuje z recepty papierowej na sprowadzany w trybie importu produkt leczniczy.

Zmiany dotyczące recept

Rozszerza także katalog kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać uproszczoną informację o recepcie oraz skierowaniu wystawionych w postaci elektronicznej, przez dodanie możliwości przekazywania informacji o wystawionej recepcie do aplikacji mobilnych.

Umożliwiono również podawanie danych dostępowych do recepty i skierowania w postaci elektronicznej, a także przeprowadzanie, w czasie trwającego stanu epidemii, inspekcji i kontroli zdalnych, przez inspektorów ds. wytwarzania i inspektorów ds. obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, dotyczących prowadzenia działalności wytwórczej lub importowej produktów leczniczych oraz wytwórczej, importowej lub dystrybucyjnej substancji czynnych, a także obrotu hurtowego produktów leczniczych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.