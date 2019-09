"Rolnictwo to ogromny segment polskiej gospodarki, ale chodzi w nim również o względy tożsamościowe, kulturowe. Rolnictwo polskie, polska wieś, polscy rolnicy mają ogromne znaczenie, również państwowotwórcze; zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe" - ocenił w niedzielnym w wywiadzie dla TVP prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną podczas dożynek w Spale / Grzegorz Michałowski /PAP

W wywiadzie dla programu "Tydzień" w TVP prezydent - który w niedzielę uczestniczy w dożynkach w Spale - podkreślał, że rolnictwo jest "ogromnym segmentem polskiej gospodarki". "To jest wielka liczba obywateli naszego kraju, którzy spełniają niezwykle doniosłą rolę społeczną. Bo co robią? Bo przede wszystkim zapewniają nam bezpieczeństwo żywnościowe. To jest absolutny fundament" - mówił prezydent.

"W rolnictwie chodzi również o tożsamość"

Podkreślił, że w rolnictwie chodzi także o "względy tożsamościowe, kulturowe, o to, co tak niezwykle ważne dla budowy tkanki społecznej, narodowej". "To wszystko jest zasługa i dorobek polskiej wsi i skarbnica tych właśnie wszystkich elementów tak bardzo potrzebnych i tak bardzo silnie wpisanych w naszą kulturę" - powiedział. Jak ocenił, "rolnictwo polskie, polska wieś, polscy rolnicy mają ogromne znaczenie, również państwowotwórcze".

Prezydent wyraził również nadzieję, że "przez te cztery lata nastąpiło w polskim rolnictwie wiele dobrych zmian, przede wszystkim w polskich domach rolniczych, bo to jest sprawa niezwykle istotna". Mówiąc o programach wdrożonych przez rząd PiS, prezydent wspomniał o wsparciu dla rodziny.

"Tych dzieci w rodzinach mieszkających na wsi jest z reguły więcej niż dzieci mieszkających w rodzinach żyjących w mieście. Siłą rzeczy w związku z tym, ludzie polskiej wsi, polscy rolnicy, w większym stopniu są beneficjentami programu 500 plus i bardzo dobrze, dlatego że z reguły też niestety dochody do tej pory na wsi były mniejsze; więc to jest istotne wsparcie dla rodziny wiejskiej i jednocześnie taki sygnał, bardzo mocny, ze strony polskiego państwa, że szanuje rodziny wychowujące dzieci, że dziękuje za ten trud wychowania i chce pomóc w tym wychowaniu właśnie poprzez to bardzo ważne świadczenie" - powiedział prezydent.

"Kandydatura Wojciechowskiego jest sensowna"

Pytany o kandydaturę Janusza Wojciechowskiego, który ma zostać unijnym komisarzem do spraw rolnictwa, prezydent ocenił, że ta propozycja jest jego zdaniem "niezwykle sensowna" ze względu na duże doświadczenie Wojciechowskiego w tym zakresie.

"Przez wiele lat zajmował się tym (rolnictwem - red.) w polskim parlamencie, a później przez wiele lat zajmował się tym w Parlamencie Europejskim i tam od tej strony wszyscy go znają - że ochrona zwierząt i rolnictwo to są dwie specjalności Janusza Wojciechowskiego. Więc od tej strony unijnej, unijnej polityki rolnej, Janusz jest najlepszym ekspertem, jakiego w ogóle można znaleźć dzisiaj w Polsce czy wśród Polaków; co do tego nie mam żadnych wątpliwości" - powiedział. "Uważam, że jest świetnym kandydatem, najlepszym, co Polska może tutaj zaproponować, jeżeli chodzi o kwestie personalne, i jestem przekonany, że sobie poradzi" - zapewnił prezydent.