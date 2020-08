"Szczecin to jeden z kluczowych symboli społecznego protestu w 1980 roku" – napisał w liście do uczestników szczecińskich obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych prezydent Andrzej Duda. Dodał, że idea Polski solidarnej to nasze chlubne dziedzictwo i wielkie zobowiązanie.

Zdjęcie Andrzej Duda /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter



Reklama

"Sierpień 1980 to fundament wolnej Polski, to zarazem historyczny przełom, który dał początek wielkim przemianom, przekształcającym Europę i świat" - napisał w liście do uczestników obchodów 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych prezydent Andrzej Duda. List odczytała w niedzielę w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska.

Prezydent wskazał, że walka podjęta przez Polaków stała się "inspiracją dla innych narodów". Protestujący, jak napisał Duda, przeciwstawili się "złu komunistycznego systemu, walcząc o godność, wolność i prawdę", a także o społeczną sprawiedliwość i respektowanie praw pracowniczych.

Jak wskazał prezydent, odbywające się w różnych miejscowościach w kraju uroczystości w rocznicę Sierpnia’80 są okazją do pokłonienia się bohaterom lokalnych wydarzeń. "Niczyje zasługi nie mogą być pominięte ani zapomniane" - zaznaczył Andrzej Duda.

"Żywa inspiracja dla przyszłości"

"Szczecin to jeden z kluczowych symboli społecznego protestu w roku 1980. Powojenną historię Szczecina w znacznym stopniu ukształtowali napływający tutaj Polacy z Kresów Wschodnich i z innych stron. Mocny był także duch wolności i otwartości, związany z portowym charakterem tego miasta. Ciągle obecne było tu zarzewie oporu wobec systemu komunistycznego, zwłaszcza po tragicznych doświadczeniach szczecinian z grudnia 1970 r." - przypomniał.

Prezydent zaznaczył, że Szczecin i region stały się "drugim co do siły protestu" ośrodkiem w Polsce, a pierwszym, "gdzie pod robotniczym naciskiem dokładnie 40 lat temu, 30 sierpnia 1980 r. zostało wynegocjowane i podpisane porozumienie, składające się na Porozumienia Sierpniowe, które odmieniły oblicze naszego kraju".

Prezydent podkreślił, że zasługą protestujących załóg Szczecina było także wywalczenie wielu innych postulatów, jak na przykład "poszerzającego społeczną przestrzeń prawdy i wolności dostępu Kościoła do mediów".

Wskazał, że etos polskiego Sierpnia jest przede wszystkim "żywą inspiracją dla przyszłości". "Zapomnieć, zdradzić ideały Sierpnia, to zagrozić podstawom wolnej, silnej, sprawiedliwej Rzeczpospolitej" - napisał Duda. Dodał, że idea Polski solidarnej to "nasze chlubne dziedzictwo" i wielkie zobowiązanie.

"Cześć bohaterom polskiego Sierpnia" - zakończył swój list prezydent.