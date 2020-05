Prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 maja odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego oraz onkologa prof. Andrzeja Kułakowskiego.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego /Paweł Supernak /PAP

Lekarz, chirurg onkolog, profesor nauk medycznych, współtwórca nowoczesnej chirurgii onkologicznej w Polsce, prof. Andrzej Kułakowski został odznaczony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej onkologii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie".

Reklama

Ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki, autor publikacji z zakresu historii Polski, w tym wydawanej w podziemiu pod pseudonimem Andrzej Albert "Najnowszej historii Polski" prof. Wojciech Roszkowski został odznaczony Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu i upowszechnianiu wiedzy naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną".

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego onkologa prof. Andrzeja Kułakowskiego / Paweł Supernak / PAP

Prezydent zwrócił się do odznaczonych

Prezydent zaznaczył, że w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 maja, gdy zwyczajowo wręczane są najważniejsze polskie odznaczenia - "w tym roku mamy bardzo skromną uroczystość, nie ma tak wielu zgromadzonych, tak wielu przyjaciół, współpracowników w takie liczbie, w jakiej byliby, gdyby nie szczególne okoliczności".

"Pomimo tego trudnego okresu, w jakim się znaleźliśmy, nie tylko trwa ojczyzna, nie tylko trwa naród, ale przede wszystkim panowie swoją obecnością tutaj i tym, za co otrzymujecie ten liczący sobie ponad 300 lat wspaniały polski order, najważniejszy, pokazujecie, że 'Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy'. To można powiedzieć w jakimś sensie czyniliście obydwaj swoim życiem, swoją służbą" - mówił prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Zwracając się do prof. Kułakowskiego, prezydent mówił, że położył on podwaliny pod polską chirurgię onkologiczną i uratował życie wielu ludziom; jak ocenił, to postać "absolutnie nietuzinkowa", mająca wielki wkład w rozwój polskiej medycyny ostatnich dziesięcioleci.

"Pan profesor całym swoim dorosłym, zawodowym życiem, dorosłą służbą Polsce i rodakom, toczył walkę o to, aby jak najwięcej ludzi przetrwało, aby jak najwięcej kobiet mogło żyć spokojnie, mimo że zapadło na straszliwą chorobę onkologiczną" - powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że prof. Kułakowski to "jeden z bohaterów ruchu Amazonek, współtwórca tego stowarzyszenia".

Prezydent powiedział też, że "prof. Wojciech Roszkowski to walka o Polskę, o prawdę, o sprawiedliwość i wolność". "Ale przede wszystkim o prawdę dla sobie współczesnych i dla kolejnych pokoleń" - podkreślił. Wskazywał na "wielkie zamiłowanie do polskie historii i to nie tej, jaką wolno było badać, ale tej historii prawdziwej".

Jak mówił, książki autorstwa Roszkowskiego w podziemnym wydaniu trafiały w ręce młodych ludzi, którzy mogli się z nich dowiedzieć o rzeczach, o których gdzie indziej nie mogli przeczytać.

Reakcja prof. Roszkowskiego

Prof. Roszkowski, który zabrał głos również w imieniu odznaczonego Orderem Orła Białego onkologa prof. Andrzeja Kułakowskiego, dziękował za dostrzeżenie "wśród wielu ludzi zasłużonych dla kraju".

"Wspólna dla nas jest opinia, że życie jest zadaniem, że tych zadań oczywiście jest w życiu bardzo dużo, my je wybieramy i natrafiamy na nie, w pewnego rodzaju służbie, każde z tych zadań jest inne, bo jesteśmy kim innym, do czego innego powołani" - mówił prof.

"Te wszystkie zadania składają się w mojej opinii, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się im w całości, to ja bym to zadanie nazwał Polską" - dodał Roszkowski.

Obchody tegorocznego Narodowego Święta Konstytucji 3 maja

Ze względu na pandemię koronawirusa obchody tegorocznego Święta Narodowego 3 maja zostały ograniczone do minimum.

W związku z ograniczeniami w Warszawie ani żadnym z miast wojewódzkich nie odbywają się w tym roku duże, oficjalne uroczystości Święta Narodowego 3 maja. Uroczystości, w ramach których wcześniej organizowano defiladę wojskową, a także różnego rodzaju przemarsze i parady, w tym roku mają charakter symboliczny.

Nie zmieniła się jednak tradycja wywieszania w oknach domów biało-czerwonych flag. O to, by mieszkańcy miasta nie planowali swojego udziału w obchodach święta, a zamiast tego swój patriotyzm i przywiązanie do barw narodowych wyrazili poprzez wieszanie flag państwowych na domach czy balkonach, zaapelował m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Święto Narodowe 3 maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Czytaj więcej o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja