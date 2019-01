Prezydent poprosił KRRiT, by Rada intensywniej zwracała uwagę na przemoc i mowę nienawiści pojawiające się w mediach - przekazał w czwartek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jego zdaniem, dotychczas zarówno wśród polityków, jak i w mediach, nie zwracano wystarczającej uwagi na takie zagadnienia.

W środę prezydent Andrzej Duda spotkał się z członkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, tematem spotkania była sytuacja w mediach, w szczególności pod kątem jakości debaty publicznej.

O to spotkanie prezydencki rzecznik był pytany w czwartek przez dziennikarzy w Sejmie. "Na spotkaniu prezydent przekazał członkom KRRiT swoją wielką prośbę, żeby Rada intensywniej zwracała uwagę na niestosowne rzeczy, które pojawiają się w mediach - mówimy tutaj zarówno o przemocy, jak i mowie nienawiści. Członkowie KRRiT przyjęli to ze zrozumieniem, że tak, że owszem, będą zwracali na to zdecydowanie większą uwagę, niż do tej pory" - podkreślił Spychalski.

Zdaniem rzecznika prezydenta, dotychczas wszyscy - zarówno politycy, jak i media - "zwracali niewystarczającej uwagi na takie zagadnienia". "Myślę, że każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, jak do tych spraw podchodził" - dodał.

Dopytywany, czy prezydent spotka się także z członkami Rady Mediów Narodowych, rzecznik prezydenta odparł, że "na dzisiaj nie ma takiej decyzji".

Spychalski, pytany, czy prezydent przewiduje jakąś inicjatywę ustawodawczą dotyczącą mowy nienawiści, stwierdził, że na tę kwestię przyjdzie jeszcze czas. "Myślę, że wiele środowisk w Polsce oczekuje takiej dyskusji" - dodał.

TVP w ogniu krytyki

W ostatnim czasie do KRRiT wpłynęło 28 skarg indywidualnych ws. wyemitowanego 14 stycznia przez "Wiadomości" TVP materiału poświęconego mowie nienawiści. Do KRRiT złożono też 40 skarg dotyczących animacji Barbary Pieli.

Skargi dotyczą wydania "Wiadomości" TVP z poniedziałku, dnia, w którym zmarł po ataku nożownika prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. W materiale "Wiadomości" m.in. przypomniano zabójstwo w 2010 r. działacza PiS z Łodzi Marka Rosiaka, a jako przykłady mowy nienawiści przywołano wypowiedzi polityków opozycji m.in. lidera PO Grzegorza Schetyny o "PiS-owskiej szarańczy" czy wypowiedź b. prezydenta Bronisława Komorowskiego, że "trzeba czasami mieć odwagę i lać się dechą z takimi ludźmi".

Animacja Barbary Pieli

Skargi dotyczącą także wyemitowanego 10 stycznia w programie "Minęła 20" animowanego filmu satyrycznego przygotowanego przez Barbarę Pielę. Pojawia się w nim kukiełka przedstawiająca ówczesnego prezesa WOŚP Jerzego Owsiaka. Kukiełka ta nakręcana jest przez inną przedstawiającą b. prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. W materiale widać, że postać b. prezydent stolicy pakuje do swojego worka pieniądze zebrane przez marionetkę przedstawiającą Owsiaka. W scenie tej można zauważyć, że na jednym z banknotów dwustuzłotowych pojawia się gwiazda Dawida.

Również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poprosił KRRiT o zbadanie sprawy animacji Barbary Pieli. Bodnar ocenił, że opublikowanie tej animacji w mediach publicznych może przyzwalać na mowę nienawiści w dyskursie publicznym.