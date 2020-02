Prezydent chce pilnego zwołania posiedzenia Sejmu

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwróci się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne zwołanie specjalnego posiedzenia izby ws. koronawirusa po to, aby rząd udzielił informacji całemu społeczeństwu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego / Radek Pietruszka /PAP Koronawirus z Chin Koronawirus. Szumowski: Nie ma żadnego potwierdzonego przypadku w Polsce

Prezydent chce, aby na otwartym posiedzeniu Sejmu udzielone zostały informacje o tym, "jaka jest dzisiaj sytuacja w związku z szerzącą się w Europie już epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczamy Polaków, aby w jak najmniejszym stopniu - gdyby taka sytuacja się zdarzyła - ten wirus dotknął nasz kraj".

Reklama

"Poprosiłem, żeby te działania zostały podjęte i żeby już zaczęto się przygotowywać do tego, by to posiedzenie mogło nastąpić" - powiedział Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że marszałek Sejmu zwoła takie posiedzenie "w szybkim tempie".



"Chciałbym także, aby zostały podjęte dodatkowe działania legislacyjne, ponieważ jest proszę państwa konieczność dokonania zmian w przepisach, które ułatwią i przygotowanie, i ewentualną walkę z koronawirusem" - powiedział prezydent.

Wymienił tu "choćby wprowadzenie braku limitowania jakichkolwiek świadczeń związanych z działaniami przygotowawczymi do tego, a także walką z samym koronawirusem, gdyby takie przypadki wystąpiły".

Na briefingu prasowym po spotkaniu m.in. z premierem, ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarny Andrzej Duda powiedział, że uzyskał "informację na temat tego, jaki jest w tej chwili w Polsce stan przygotowań" i jaka jest wiedza uczestników spotkania na temat sytuacji w Europie w związku z epidemią koronawirusa.



"Tak, jak panowie do tej pory zapewniali, tak i tym razem chcę poinformować, że nie ma do tej pory w naszym kraju żadnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek koronawirusa; żaden taki przypadek w Polsce do tej pory nie został stwierdzony" - oświadczył prezydent.