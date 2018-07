Prezydent Duda bez ogródek na Wołyniu: To była czystka etniczna

"Wydarzenia na Wołyniu w latach 40. to nie była żadna wojna między Polską czy Ukrainą, to była zwykła czystka etniczna. Chodziło o to, żeby Polaków z tych terenów usunąć" - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda na cmentarzu w Ołyce na Wołyniu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda oddaje hołd pomordowanym na Wołyniu Polakom /Jacek Turczyk /PAP

Prezydent podkreślił, że w środę 11 lipca będzie obchodzona 75. rocznica "ludobójstwa, do jakiego doszło na Wołyniu". Jak mówił, będzie to w Polsce narodowy dzień pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na Wołyniu na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów.

"To bardzo smutna data dla wielu polskich rodzin, które w roku 1942, 1943, 1944 straciły na Wołyniu swoich najbliższych. Szacuje się, że było to około 100 tys. Polaków, którzy wtedy zostali tutaj zamordowani; nie żołnierzy, zwykłych ludzi - rolników, którzy uprawiali ziemię, całych rodzin, kobiet, dzieci, starców" - powiedział Duda.

"To nie była żadna wojna między Polską czy Ukrainą, to była zwykła czystka etniczna, tak byśmy to dziś nazwali. Po prostu chodziło o to, żeby Polaków z tych terenów usunąć. Takie decyzje zostały wówczas podjęte na szczeblu politycznym przez ukraińską organizację OUN-B, zlecone do wykonania UPA, która niestety wywiązała się ze swojego zadania" - mówił prezydent.

Druga niedziela lipca jest tradycyjnym terminem obchodów rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli. W niedzielę 11 lipca 1943 r. rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przeprowadzona przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu, określana mianem rzezi wołyńskiej.