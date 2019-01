Prezydent Duda o Iranie: Kwestia otwarta

- To nasza decyzja jako gospodarza, ale również i uczestników konferencji, więc zostawmy to na razie - powiedział prezydent Andrzej Duda pytany o zaproszenie Iranu na organizowaną w lutym w Warszawie konferencję bliskowschodnią. Dopytywany stwierdził, że jest to kwestia otwarta.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Jacek Turczyk /PAP

W połowie stycznia amerykański Departament Stanu i polskie MSZ poinformowały, że w dniach 13-14 lutego w Warszawie odbędzie się konferencja ministerialna w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Iran uznał to za akt wrogości.

Prezydent został spytany w środę w TVP Info, czy może warto zaprosić Iran jako uczestnika tej konferencji.

"To jest oczywiście także i nasza decyzja, jako gospodarza, ale pamiętajmy, że również i uczestników, więc zostawmy to na razie" - odpowiedział Andrzej Duda.

Dopytywany, czy wciąż jest to "kwestia otwarta", prezydent powiedział: "Jest to kwestia otwarta".