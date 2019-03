Dzień przed 20. rocznica wstąpienia Polski do NATO prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. - Wejście do NATO oznaczało potwierdzenie suwerenności i niepodległości Polski, wyjście z rosyjskiej strefy wpływów i wejście do kręgów zachodnich - mówił.

Zdjęcie Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent RP Andrzej Duda (L), minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (P) i dowódca Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski (C) podczas wizyty w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie

Prezydent przypomniał, że prawie 20 lat temu - 12 marca 1999 r. w amerykańskim stanie Missouri podpisano traktat o przystąpieniu Polski do NATO. "Nie zawaham się powiedzieć, że pokolenia Polaków od końca II wojny światowej czekały na ten moment. To za ten moment, można powiedzieć dzisiaj, wielu oddało także i życie" - powiedział Duda.



"Wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczało ostateczne potwierdzenie suwerenności i niepodległości Polski, potwierdzało wyjście z rosyjskiej strefy wpływów i wejście do kręgów geopolitycznych zachodnich " - dodał prezydent.



Jak podkreślił przystąpienie Polski do NATO oznaczało dla nas "związanie się węzłem transatlantyckim".



Na spotkaniu w Szczecinie obecny był też szef MON Mariusz Błaszczak. "Kiedy 20 lat temu przystępowaliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wtedy byliśmy państwami, które rozpoczynały dopiero proces modernizacji swoich sił zbrojnych. Dziś możemy powiedzieć, że ten proces nabrał prędkości. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z państw, które kształtują cały Sojusz Północnoatlantycki" - mówił minister.

Podkreślił, że jest to "najwyższa rangą instytucja Sojuszu Północnoatlantyckiego operująca na terenie Polski". "Razem z Korpusem tworzymy historię NATO, tworzymy historię Polski" - dodał podczas uroczystości z okazji rocznicy wstąpienia do NATO. Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu 12 marca 1999 r.

Błaszczak przypomniał, że w Polsce stacjonuje wielonarodowy batalion NATO, a polscy żołnierze współtworzą sojusznicze grupy bojowe na Łotwie i w Rumunii.



Od czerwca 2017 r. szczeciński Korpus funkcjonuje jako dowództwo sił wysokiej gotowości. Odpowiada za siły lądowe NATO znajdujące się na tzw. wschodniej flance, poczynając od Jednostek Integracji Sił NATO, a kończąc na wielonarodowych batalionowych grupach bojowych, rozmieszczonych w Polsce, Estonii, na Litwie i Łotwie w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności. W razie potrzeby może zostać włączony w system dowodzenia NATO i przejąć dowództwo nad sojuszniczymi siłami lądowymi w rejonie Morza Bałtyckiego, w tym wojskami tzw. szpicy - sił bardzo wysokiej gotowości (VJTF).