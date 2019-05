​Prezydent Duda podziękował Straży Granicznej

Dzięki Straży Granicznej Polska w znakomity sposób realizuje także europejskie zobowiązania i współpracę z Frontexem - powiedział w piątek na centralnych obchodach Święta Straży Granicznej prezydent Andrzej Duda, który wspólnie z szefem MSWiA wręczył nominacje generalskie dla funkcjonariuszy SG.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda /Paweł Supernak /PAP

W piątek o godz. 14.00 na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda wziął udział w centralnych obchodach Święta Straży Granicznej. W czasie uroczystości wręczone zostały awanse generalskie oraz odbyła się promocja funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski.

"Straż Graniczna jest dziś wspaniałą formacją, która świetnie służy Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej, która w znamienity sposób nawiązuje do tradycji" - ocenił podczas centralnych obchodów Święta Straży Granicznej przed Belwederem Andrzej Duda.

Współpraca z Frontexem

Prezydent podkreślił, że dzięki pracy strażników granicznych strzeżona jest nie tylko granica Polski, ale i Unii Europejskiej. "To dzięki wam w znakomity sposób realizujemy także nasze europejskie zobowiązania i współpracę z Frontexem. Dziękuję, że służycie na granicach Rzeczypospolitej, ale dziękuję także ze wspieracie naszych sojuszników z Unii Europejskiej, że służycie i pomagacie na Węgrzech, we Włoszech i w innych krajach, w tym Macedonii" - powiedział prezydent.

Dodał, że SG dziedziczy chlubne tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza, "tradycje tych, którzy z odwagą i niezwykłym bohaterstwem 80 lat temu stanęli do obrony Rzeczypospolitej i zapisali wspaniałe karty naszej historii bohaterstwa polskiego oręża własną krwią" - powiedział.

Wystąpienie Brudzińskiego

Prezydent wspólnie z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim wręczyli nominacje generalskie dla funkcjonariuszy SG. Andrzej Duda z okazji święta awansował także Komendanta Głównego SG generała brygady SG Tomasza Pragę na stopień generała dywizji Straży Granicznej.

"Chciałbym te moje słowa gratulacji i podziękowań skierować, także do tych waszych koleżanek i kolegów, którzy w tym momencie pomimo święta strzegą bezpieczeństwa granic Rzeczpospolitej" - powiedział Joachim Brudziński.

Dodał, że ilekroć dane mu było rozmawiać, czy to w Brukseli, czy to Strasburgu, czy w innych stolicach z jego odpowiednikami zawsze pod adresem straży granicznej padały słowa uznania i podziękowania. "To powód do olbrzymiej dumy (...) Życzę wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom, aby zawsze bezpiecznie i szczęśliwie z tej służby wracali" - zwrócił się do zebranych Joachim Brudziński.

Słowa wiceszefa MSWiA

Z kolei obecny na uroczystości wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podkreślił wielką rolę, jaką SG odgrywa w systemie bezpieczeństwa Polski i jej obywateli. "Jesteście naszą chlubą i dumą, tak w Polsce, jak na arenie międzynarodowej, o czym świadczą oceny jakie zyskujecie podczas misji zagranicznych. Nieduża formacja, ale ważne zadanie. 3,5 tys. kilometrów polskich granic, kontrola legalności pobytu cudzoziemców na ternie całej Polski i właśnie misje zagraniczne" - podkreślił Jarosław Zieliński.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) SG z Nowego Sącza. Pododdział od 11 listopada 2018 roku występuje w umundurowaniu nawiązującym do mundurów Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP, a zakończyła defilada Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) SG, Orkiestry Reprezentacyjnej SG i nowo promowanych podporuczników Straży Granicznej.