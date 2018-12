Prezydent Andrzej Duda zamieścił na swoim koncie na Twitterze wpis, linkujący do artykułu opublikowanego na stronach Salon24.pl. Tekst, w którym autor m.in. neguje efekt cieplarniany, a UE nazywa Niemiecką IV Rzeszą, wywołał wiele kontrowersji. Po kilku godzinach Duda usunął tweeta, przyznając, że przeczytał tylko część artykułu.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda na COP24 w Katowicach /PAP

"Bardzo dobry artykuł o emisji CO2 w UE. Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam" - napisał prezydent.



Zdjęcie Usunięty wpis prezydenta Andrzeja Dudy /Twitter

Na początku zarekomendowanego przez Dudę artykułu autor, podpisujący się jako "Wilk Miejski", podaje dane Komisji Europejskiej, z których wynika, że Niemcy w 2015 roku wyemitowały najwięcej CO2 w całej Unii Europejskiej.



Dalej bloger pisze m.in.: "Polska jest "chłopcem do bicia" w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów, zaś Polska i Grupa Wyszehradzka ma odmienne widzenie rzeczy od wizji budowniczych Sojedinionnych Sztatów Jewropy".



Następnie stwierdza, że unijnych biurokratów, czyli "charczącej tuby interesu niemieckiego" rozwściecza wizja Unii jako konfederacji wolnych państw narodowych.



Autor pisze także o "wyssanym z palca efekcie cieplarnianym", a opłaty za emisję CO2 ocenia jako dążące w dalekosiężnym planie do "termityzacji człowieka i depopulacji planety". "CO2 nie truje! Jest gazem przyjaznym" - przekonuje także Wilk Miejski.



Prezydent przyznaje się do błędu

Po kilku godzinach prezydent wpis usunął. Opublikował nowy, w którym przyznał się do błędu. "Przyznaję rację Tym, których oburzyła druga część artykułu zamieszczonego na portalu http://salon24.pl , który poleciłem kilka godzin temu. Był to błąd, wynikający z lektury pierwszej części tego artykułu. Nie podzielam poglądów i stylu wypowiedzi zawartej w 2 części. Błąd" - napisał Andrzej Duda (pisownia oryginalna).



Spychalski próbuje tłumaczyć

Wpis Andrzeja Dudy skomentował na antenie RMF FM w rozmowie z Marcinem Zaborskim rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

"Polska jest częstokroć - i także przez Niemcy - przedstawiana jako największy truciciel, największy emitent CO2 w Europie" - tłumaczył Błażej Spychalski, zapytany o zdanie z polecanego artykułu: "Polska jest 'chłopcem do bicia' w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów". "Niemcy emitują ponad 22% ogólnoeuropejskiej emisji CO2. Polska - 8,5%" - wyliczał rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. W artykule napisano też, że "CO2 nie truje! Jest gazem przyjaznym". "A jeżeli drzewa rosną, masa zielona rośnie, to co zużywa? Zużywa CO2. Bez CO2 nie ma życia na Ziemi. To nie ulega wątpliwości" - stwierdził Spychalski.



Kontrowersyjny tekst nie jest już dostępny w serwisie Salon24.pl.