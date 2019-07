Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatelską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i umiłowanie ojczyzny - oświadczył w sobotę prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym na Jasnej Górze.

Zdjęcie Pielgrzymka na Jasnej Górze /Waldemar Deska /PAP

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odczytał w niedzielę na Jasnej Górze list prezydenta skierowany do uczestników 28. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. "Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatelską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i umiłowanie ojczyzny. Są to dwa filary, na których od początków naszej państwowości opiera się nasza narodowa wspólnota" - wskazał prezydent Duda.

Prezydent wyraził też wdzięczność Rodzinie Radia Maryja za "wszystkie lata służby Polsce, za podtrzymywanie ducha patriotyzmu, za krzewienie polskiej kultury i tradycji, za troskę o naszą przyszłość, wreszcie za olbrzymi wkład w utrzymanie łączności z naszymi Rodakami za granicą".

Prezydent zaznaczył też, że trwa budowa Polski, "w której każdy może czuć się u siebie, w której wszyscy mogą w sprawiedliwy sposób korzystać z owoców swojej pracy, w której konstytucyjna ochrona rodziny jest rzeczywiście realizowanym prawem". "O to wszystko od lat upomina się Rodzina Radia Maryja, słuchając Polaków i pozwalając im się wypowiadać, mówiąc o potrzebach zwykłych ludzi, wskazując na wyzwania i zagrożenia, które przed nami stoją" - dodał.

Andrzej Duda podziękował też wszystkim uczestnikom uroczystości "za mocny i wyrazisty głos w obronie wartości budujących naszą tożsamość i w obronie godności każdego człowieka". "Życzę wszystkim uczestnikom 28. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę oraz wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom Telewizji Trwam i czytelnikom 'Naszego Dziennika', całej Rodzinie Radia Maryja, radości płynącej z doświadczenia wspólnoty, a Ojcu Dyrektorowi i Ojcom Redemptorystom błogosławieństwa Bożego oraz kolejnych lat w służbie Kościołowi i Polsce" - zakończył w liście prezydent.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę są słowa św. Jana Pawła II: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!". Radio Maryja to ogólnopolska katolicka rozgłośnia radiowa, założona 8 grudnia 1991 r. Należy do Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W ciągu minionych lat działalności przy Radiu Maryja powstały Telewizja Trwam, Nasz Dziennik, miesięcznik "W Naszej Rodzinie", a także Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja "Lux Veritatis" i Fundacja "Nasza Przyszłość".