- Silne państwo to porządna, silna rodzina; to dzieci, wnuki, prawnuki, to wielopokoleniowe rodziny, które są razem, bo razem jest lepiej - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania się z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami /Radek Piertruszka /PAP

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora prezydent wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w Pałacu Prezydenckim z parami z długoletnim pożyciem małżeńskim i ich rodzinami. W spotkaniu bierze także udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Prezydent w swoim przemówieniu zaznaczył, że spotkanie odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. "Jesteście państwo wpisani w 100-lecie niepodległości. Przeżyliście państwo wspólnie większość tych 100 lat. To jest rzeczywiście coś zupełnie niezwykłego" - powiedział Andrzej Duda.

Podziękował przybyłym parom małżeńskim za "niezwykłe świadectwo bycia tyle lat razem". Jak dodał, reprezentują one "to co dla Polski suwerennej i niepodległej jest najważniejsze, są solą tej ziemi, tym co w niej najlepsze".

"Silne państwo to porządna, silna rodzina. Silne państwo to dzieci, wnuki, prawnuki, to wielopokoleniowe rodziny, które są razem, które wspólnie się trzymaj, gdzie pradziadkowie i dziadkowie są wzorem dla dzieci, wnuków. (Pokazują) że kryzys małżeński to jest coś co można przezwyciężyć i trzeba przezwyciężyć. I że człowiek jest szczęśliwszy, kiedy spędzi ponad 60 lat razem. Bo razem jest lepiej" - podkreślił prezydent.