Prezydent Duda: To dzień symboliczny

- Polska flaga ma swoją moc jednoczącą i budującą wspólnotę; ta tradycja ma szczególne znaczenie poza granicami kraju, gdzie w ostatnich stuleciach wyjechało tak wielu naszych rodaków - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym.

Prezydent zabrał głos podczas uroczystości związanych z Dniem Flagi RP oraz Dniem Polonii i Polaków za Granicą przed Belwederem po wręczeniu odznaczeń państwowych osobom zasłużonym m.in. w działalności na rzecz środowisk polonijnych i promowania polskiej kultury oraz historii. Andrzej Duda rozdał też flagi Polski wyróżnionym organizacjom i instytucjom.

Odznaczenia otrzymali m.in. b. przewodniczący Rady Polonii Świata, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu Jan Cytowski oraz prezeska Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta Tatara. Flagi przyznano m.in. przedstawicielom polskiego harcerstwa, szkół, mediów polonijnych, instytucji kulturalnych i kościelnych oraz hospicjów.

"Proszę, żebyście państwo przyjęli te odznaczenia, jak również te biało-czerwone flagi, jako wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej za waszą działalność" - powiedział Duda, zwracając się do grona uhonorowanych.

Symboliczny dzień

Jak ocenił, fakt, że 2 maja jest zarazem Dniem Flagi i świętem Polonii i Polaków za granicą, jest symboliczny. "Flaga ma swoją moc łączącą, swoją moc jednoczącą, swoją moc budującą wspólnotę - taka jest tradycja, ale ona ma szczególne znaczenie i szczególny wymiar poza granicami kraju, tam, gdzie przez stulecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa stulecia, wyjechało tak wielu naszych rodaków" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że wszyscy oni, choć znaleźli się poza granicami Polski z różnych przyczyn, "wciąż noszą w sercu Polskę, wciąż uważają ją za swoją ojczyznę, wciąż kultywują to, co dla nich ważne: tradycję, kulturę, obyczaje, a przede wszystkim mowę i pamięć historyczną".

"Za to właśnie dziękuję państwu, których miałem zaszczyt uhonorować tymi państwowymi orderami. Dziękuję państwu za to, że swoją codzienną działalnością to budujecie i umacniacie, że prowadzicie działalność kulturalną, edukacyjną, organizacyjną, jednoczącą Polaków i budując polskość, umacniając polskość wśród dzieci, młodzieży i tych wszystkich, którzy w głębi serca, często mimo pokoleń już poza granicami Polski, cały czas z wychowania czują się Polakami, z wychowania, tradycji" - mówił prezydent.

"Pracujemy z honorem i pokorą"

Jan Cytowski w imieniu odznaczonych podziękował za uhonorowanie. "Przyjmujemy je z honorem, ale również pewną pokora. Z honorem, bo są to odznaczenia Rzeczpospolitej, naszej ojczyzny, wręczone nam przez pierwszego obywatela RP. Z pokorą, bo zdajemy sobie sprawę, że można robić jeszcze więcej dla Polski, dla naszej ojczyzny" - podkreślił.

Podziękował prezydentowi Dudzie za to, że podczas wszystkich swoich wizyty zagranicznych znajduje czas na spotkania z Polonią. Dziękował też za powołanie w Kancelarii Prezydenta Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

"Dziękujemy za to. Uważam, że to jest element, który pozwala nam myśleć w kategoriach tego, że nasza ojczyzna traktuje nas jako te 20 mln Polaków mieszkających poza Polską, ale czujących się częścią polskiej rodziny i tak państwo nas traktujecie, tak przynajmniej chcemy to odbierać" - powiedział Cytowski. Jak dodał, tego typu działania nadają cel i kierunek działaniom Polonii. Według niego jednym z najważniejszych z nich jest dbanie o wizerunek Polski za granicą.

"Polska jest potrzebna Polonii, tak jak Polonia jest potrzebna Polsce" - powiedział Cytowski, który wcześniej został uhonorowany "za wybitne zasługi w integrowaniu środowisk polonijnych na świecie, za promowanie polskiej kultury i historii, za działalność na rzecz dobrego imienia Polski" Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Prezydenckie odznaczenia

Z kolei "za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za popularyzowanie polskiej kultury i krzewienie tradycji narodowych Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP odznaczona została prawnik, pedagog, historyk wielokulturowości, prezes Światowego Kongresu Oświaty Polonijnej Jolanta Tatara.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została nauczycielka, założycielka i dyrektor Społecznej Szkoły Języka Polskiego w Limassol na Cyprze Urszula Kosińska.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali: prezes Stowarzyszenia "Polska Wiosna w Mołdawii", organizatorka festiwalu w Mołdawii, nazywanego Świętem Polonii Mołdawskiej Oksana Bondarczuk; współzałożycielka Szkoły Języka i Kultury Polskiej ANDERS w Marche we Włoszech Anna Czerwińska; dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie na Ukrainie Maria Osidacz, a także ksiądz Adam Prorok - proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden, przewodniczący Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego "Pro Cultura Christiana"

W czwartkowej uroczystości wzięli udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, szef MSZ Jacek Czaputowicz oraz szef SG WP gen. broni Rajmund Andrzejczak.