Trudno o lepszą metaforę szlaku bojowego Żołnierzy Wyklętych i o lepszy sposób ich upamiętnienia - napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników VII edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym", który odbywa się w niedzielę w stolicy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego Apelu Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" /Rafał Guz /PAP

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyruszył w niedzielę z warszawskiego Fortu Bema; organizowany jest równocześnie w ponad trzystu lokalizacjach w Polsce i na świecie.

Narodowym patronatem objął to wydarzenie prezydent Andrzej Duda. List prezydenta do uczestników biegu odczytała w niedzielę w Warszawie rzecznik prasowa imprezy Barbara Konarska.

"Żołnierze Wyklęci podjęli dramatyczną decyzję o kontynuowaniu zbrojnej walki o wolną Polskę. Dla niej poświęcili swoje marzenia i plany życiowe. Wielu zginęło walcząc, wielu zostało straconych, wielu spędziło długie lata w więzieniu. Nie byli jednak ludźmi przegranymi. Ich zwycięstwem było trwanie w obecności i świadomości Polaków, poczucie, że nie ulegli mimo gróźb, mimo pokus i osamotnienia" - napisał prezydent.

Jak dodał, "symbolem tego trwania jest data śmierci ostatniego z Niezłomnych, Józefa Franczaka ps. 'Lalek', który zginął 21 października 1963 roku". "Do tej daty nawiązuje dystans Biegu Honorowego - 1963 metry" - zauważył prezydent.

"Trudno o lepszą metaforę szlaku bojowego Żołnierzy Wyklętych i o lepszy sposób ich upamiętnienia, choć z pewnością jest to dystans nieporównywalnie krótszy i wysiłek nieporównywalnie mniejszy od tego, który musieli ponieść bohaterowie powstania antykomunistycznego" - podsumował.

Sygnał do rozpoczęcia biegu w Warszawie dał wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. "Pamiętamy o naszych bohaterach. Tych, którzy w latach 40. i 50. toczyli walkę z systemem antykomunistycznym. Dla naszych bohaterów, dla Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Jeszcze inni mówią, że to jest najwspanialsza armia Rzeczpospolitej" - powiedział Szwagrzyk.

"Najgorsze, co mogłoby spotkać naszych bohaterów to nasza niepamięć. A dzisiaj swoją obecnością i uczestnictwem mówimy: pamiętamy o tym, co dla nas, dla Polski zrobiliście. Nie zginie pamięć o naszych bohaterach - jestem przekonany, że ani teraz ani w przyszłości" - podkreślił.

Na terenie Fortu Bema istnieje możliwość oddania krwi w mobilnej stacji poboru krwi. Imprezie towarzyszyć będzie również podzielona na dwie części rekonstrukcja historyczna oraz koncert zespołu Tulia. W południe rozpocznie się bieg honorowy na dystansie 1963 metrów.

Pierwszy bieg "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" został zorganizowany w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Ówczesna edycja biegu miała charakter surwiwalowy, wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później, wydarzenie przeniosło się Warszawy. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy.

W 2017 roku w biegu wzięło udział ok. 60 tys. uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów, 6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn), 41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo, Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z USA, Węgier, Danii, Ukrainy.

W zeszłorocznej edycji biegu "Wilczym Tropem" uczestniczyło 70 tys. biegaczy.