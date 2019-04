"Dziękuję Związkowi Nauczycielstwa Polskiego za decyzję o zawieszeniu strajku, którą dziś podjęli. To bardzo ważna decyzja. Dziękuję, bo prosiłem o to, by w jakiś sposób zdjąć ten niepokój, który jest na tegorocznych maturzystach i ich rodzicac"h - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu łosickiego /Przemysław Piątkowski /PAP

Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował w czwartek, że od soboty, 27 kwietnia, od godz. 6.00 Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy. "Panie premierze Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony" - powiedział Broniarz.

Do informacji o zawieszeniu strajku nauczycieli odniósł się w czwartek na spotkaniu w Łosicach prezydent Andrzej Duda.

"Dziękuję Związkowi Nauczycielstwa Polskiego za decyzję o zawieszeniu, przerwaniu strajku, którą dzisiaj podjęli. To jest bardzo ważna decyzja; dziękuję, bo prosiłem o to, by w jakiś sposób zdjąć ten niepokój, który jest na tegorocznych maturzystach i ich rodzicach, żeby zostali wszędzie sklasyfikowani, aby można było normalnie przeprowadzić maturę, by oni mogli spokojnie iść w dorosłe życie" - powiedział.

"Jeszcze raz proszę wszystkich nauczycieli, by to zrobić, by tej młodzieży zapewnić to spokojne zdanie matury i zapewnić spokój ich rodzicom, mówię to także jako ojciec, który kilka lat temu przeżywał maturę córki" - dodał prezydent.