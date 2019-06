Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz próbowała zaprosić premiera Mateusza Morawieckiego na wspólne obchody Święta Wolności i Solidarności (1-11 czerwca) w tym mieście. Nie udało jej się jednak przebić przez kordon ochroniarzy szefa rządu.

Premier przyjechał w poniedziałek rano do Gdańska, by złożyć kwiaty przy Pomników Poległych Stoczniowców i wziąć udział w konferencji naukowej o Janie Pawle II w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Aleksandra Dulkiewicz próbowała przedrzeć się do premiera i zaprosić go do wspólnych obchodów przełomowych wydarzeń z 1989 roku przy specjalnym, jubileuszowym okrągłym stole.

"Dzień dobry, panie premierze, witam pana serdecznie w Gdańsku. Dziękuję, że jest pan na Święcie Wolności i Solidarności. Zapraszam do okrągłego stołu..." - mówiła do Mateusza Morawieckiego prezydent Gdańska, jednak kordon ochroniarzy premiera odgrodził ją od szefa rządu.

"Dziękuję serdecznie..." - odparł premier i udał się w stronę pomnika.



