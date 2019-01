Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem podczas finału WOŚP. Był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Według nieoficjalnych informacji Radia Gdańsk, ma mieć przebitą aortę.

Zdjęcie Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w trakcie 27. finału WOŚP/fot.Wojciech Stróżyk /Reporter

"Jakiś mężczyzna wbiegł na scenę i dźgnął prezydenta nożem. Prezydent przykucnął, trzymał się brzucha" - relacjonowała reporterka TVN.

Napastnik miał krzyczeć: "Siedziałem niewinny w więzieniu, siedziałem niewinny w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz."

Dziennikarz RMF FM dowiedział się nieoficjalnie, że napastnik to 27-latek z Gdańska, notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przy sobie - oprócz noża - miał także plakietkę z oznaczeniem "media". Policja ustala, czy tą plakietką posłużył się wchodząc na scenę finału WOŚP w Gdańsku.



Do ataku doszło podczas tzw. "światełka do nieba", na scenie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Finał natychmiast zakończono. Scena została zamknięta, poinformowano też, by rozejść się do domów i nie przeszkadzać służbom, które będą ustalać, jak doszło do tego zdarzenia.

"Niewytłumaczalne barbarzyństwo. Jestem pełen nadziei, że walka o życie i zdrowie zakończy się sukcesem. Był reanimowany, stan jest poważny" - powiedział w TVN szef MSWiA Joachim Brudziński.

Mariusz Ciarka, rzecznik policji przyznał, że policja znalazła się na scenie "po kilku sekundach".



Głos w sprawie zabrał też premier Mateusz Morawiecki, który napisał na Twitterze, że jest to "atak godny najwyższego potępienia".