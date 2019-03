Prezydent i szef MON na poligonie w Orzyszu. "Wymowny pokaz obecności NATO w Polsce"

Mam nadzieję, że z biegiem lat obecność NATO w Polsce będzie się powiększała, ale również na to, że na terenie naszego kraju będą często odbywały się ćwiczenia sił sojuszniczych - powiedział w środę w Orzyszu prezydent Andrzej Duda.

Prezydent i szef MON na poligonie w Orzyszu 1 14 Pokaz dynamiczny przygotowany przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji tworzących Wielonarodową Batalionową Grupę Bojową NATO Autor zdjęcia: Tomasz Waszczuk Źródło: PAP 14

Prezydent, który wraz z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO spotkał się ze stacjonującymi w Orzyszu żołnierzami, podkreślił, że stacjonujące tam siły polskie, amerykańskie, brytyjskie, rumuńskie i chorwackie chronią Rzeczpospolitą oraz wschodnią flankę Sojuszu.



"To jest taki wymowny pokaz obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym kraju i na wschodniej flance Sojuszu; mam nadzieję, że ta obecność z biegiem lat będzie się pogłębiała, będzie się powiększała, że będziemy mieli nie tylko obecnych żołnierzy różnych armii Sojuszu Północnoatlantyckiego na terenie Polski, ale że będą często u nas odbywały się także i ćwiczenia, bo jest to niezwykle ważne, aby zgrywać działanie jednostek, aby żołnierze ćwiczyli razem, aby w ten sposób do perfekcji doprowadzać wychodzenie z różnych sytuacji i realizację różnych zadań o charakterze taktycznym" - mówił Duda.

Szef MON podkreślał z kolei, że w Polsce przez ostatnie 20 lat "pojawiło się wiele instytucji natowskich". "To decyzja sojuszników w Warszawie w 2016 r. spowodowała, że w Orzyszu stacjonują wojska sojusznicze" - zaznaczył.

Przypomniał, że w ub. r. razem z prezydentem uczestniczyli w certyfikacji dowództwa wielonarodowej dywizji w Elblągu, która ma koordynować działania wielonarodowych batalionów NATO w Polsce i krajach bałtyckich. Zapowiedział, że w poniedziałek będą w dowództwie korpusu wielonarodowego w Szczecinie.

"Przygotowane są instytucje wojskowe do sprawowania swoich funkcji, również szkoleniowych. To wszystko sprawia, że system obrony naszego kraju jest spójny, że możemy w ramach NATO czuć się bezpiecznie" - powiedział szef MON.