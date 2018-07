Prezydent: Kadencja Małgorzaty Gersdorf wygasa na mocy ustawy

Prezydent Andrzej Duda nie wyda postanowienia w sprawie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. Prezydent powiedział Polskiemu Radiu, że kadencja Małgorzaty Gersdorf zostaje wygaszona na mocy ustawy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /123RF/PICSEL

"Nie ma żadnej decyzji w sprawie prezes Gersdorf i nie będzie, dlatego że ustawa tą sprawę przesądza, jednoznacznie. Tam jest wprost podane, kiedy pani prezes przechodzi w stan spoczynku" - powiedział Andrzej Duda.



Prezydent potwierdził, że na godz. 16.00 zaprosił profesor Małgorzatę Gersdorf do Pałacu Prezydenckiego. "Będziemy rozmawiali na temat przyszłych rozwiązań jeśli chodzi o prowadzenie spraw Sądu Najwyższego, w sensie administracyjnym" - powiedział Andrzej Duda. Podkreslił, że chciałby, aby cały proces przebiegł spokojnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia ustawą o Sądzie Najwyższym sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, przechodzą dziś w stan spoczynku z mocy prawa. Mogliby dalej orzekać tylko w sytuacji, jeśli złożą odpowiedni wniosek do prezydenta, a ten do pisma takiego się przychyli.



Małgorzata Gersdorf ukończyła 65 lat. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie wystąpiła do prezydenta o przedłużenie swojej kadencji. Jej zdaniem ustawa zasadnicza gwarantuje jej 6-letnią kadencję, w związku z czym zamierza jutro przyjść do pracy.