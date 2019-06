Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji Kodeksu karnego mającej wprowadzić zmiany w zakresie polityki karnej. Paweł Kukiz przyznał, że nie dziwi go decyzja prezydenta, bo ustawa była "przygotowana niechlujnie". "Najbardziej obrzydliwe w tej sytuacji było to, że pod pretekstem kilku przepisów dotyczących zwalczania pedofilii zrobiono przewrót w Kodeksie karnym, który został jak większość ustaw PiS, napisany na kolanie" - powiedział.

"Prezydent mógł i może podjąć kilka decyzji w sprawie ustawy. Podjął jedną z nich. Miał prawo do tego, aby taką kontrolę prewencyjną zastosować" - ocenił Wójcik na antenie Polsat News.

"Dla nas najważniejsze jest, że elementem, na który zwrócił uwagę prezydent, były kwestie proceduralne, czyli tryb uchwalenia ustawy, a nie to, co było przedmiotem bardzo silnych ataków ze strony różnych ekspertów, instytutów, którym chodziło, że zbyt są zaostrzane prawo karne, te przepisy, które tam się znajdują" - dodał.

"To zupełnie inny element zadecydował. Prezydent miał do tego prawo, zrobił to i my oczywiście to szanujemy" - podkreślił Wójcik.

Czerwińska: Sama nowela nie budzi wątpliwości prezydenta

"Nie jest naszą rolą komentowanie decyzji pana prezydenta, która jest jego prerogatywą. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego" - oświadczyła w rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Jak zauważyła, z komunikatu Kancelarii Prezydenta wynika, że "sama nowelizacja nie budzi wątpliwości pana prezydenta, odnosi się przede wszystkim do kwestii proceduralnych".

Romanowski: Będziemy czekać na orzeczenie TK

"Skierowanie przez prezydenta ustawy Kodeks karny do kontroli prewencyjnej Trybunału Konstytucyjnego jest jego konstytucyjnym uprawnieniem" - napisał w oświadczeniu wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Podkreślił on, że "kontrola prewencyjna ustaw jest prerogatywą, z której korzystali niejednokrotnie prezydenci". "Ta decyzja, co oczywiste, nie przesądza kierunku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego" - dodał.

Romanowski podkreślił też, że jego resort z "satysfakcją" odbiera fakt, że prezydent Andrzej Duda "nie miał zastrzeżeń co do treści projektu Kodeksu karnego zaostrzającego kary za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. przeciwko życiu i zdrowiu, czy przestępstwa pedofilskie", a jego decyzja "odnosi się wyłącznie do spraw proceduralnych".

"Przypominam, że za procedowanie ustaw w parlamencie odpowiadają wyłącznie marszałkowie Sejmu i Senatu oraz służby prawne ich Kancelarii, a nie rząd czy Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlatego z zaufaniem podchodzimy do ich decyzji o przyjętym trybie procedowania projektu Kodeksu karnego, ponieważ mają oni w tym zakresie największe doświadczenie i kompetencje. Ze spokojem będziemy czekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - napisał Romanowski.

Budka: Jestem rozczarowany

Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości posła Borysa Budki decyzja prezydenta "to żaden heroizm, bo ten Trybunał Konstytucyjny nie spełnia żadnych europejskich standardów kontroli konstytucyjnej". "Wyrok zostanie napisany na Nowogrodzkiej" - podkreślił. "Nie ma niezależnego Trybunału, więc nie ma niezależnej kontroli konstytucyjnej. Jestem rozczarowany, nie pierwszy i nie ostatni raz" - dodał Budka.

"Gdyby prezydent RP rzeczywiście dbał o przestrzeganie konstytucji to - jako były poseł - na pierwszy rzut oka widziałby, że regulamin Sejmu i Senatu został w sposób rażąco naruszony i w związku z tym cała nowelizacja nadaje się do kosza" - powiedział polityk Platformy. Według niego prezydent po raz kolejny pokazał, iż "samodzielność nie jest jego mocną cechą".

Zdaniem posła PO, jedynym wyjściem "było zawetowanie noweli". "Nie wchodząc nawet w meritum. Regulamin Sejmu i Senatu został tak naruszony, że jedynym wyjściem dla strażnika konstytucji było zawetowanie tej ustawy" - powiedział Budka.

"Tu nie trzeba doktoratu z prawa, który ma pan prezydent. Tu student prawa, po prześledzeniu ścieżki legislacyjnej wie, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją" - zaznaczył poseł. "Od prezydenta oczekiwałbym jasnej decyzji, a nie oddania ustawy pod osąd pani Julii Przyłębskiej i jej kolegów" - dodał.

Kukiz: Ustawa była przygotowana niechlujnie

"Dobrze, że prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nie wiadomo czy Trybunał znajdzie w tej ustawie minusy, bo jest pod kontrolą partii" - dodał.

Rzymkowski: Bardzo dobra decyzja

W podobnym tonie ocenia decyzję prezydenta wiceszef klubu Tomasz Rzymkowski. "Bardzo dobra decyzja prezydenta, przewidywalna" - powiedział. "Bardzo dobrze, że prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, bo wątpliwości dotyczą przede wszystkim natury procesu legislacyjnego, w naszej ocenie również złamanie kilku przepisów Regulaminu Sejmu, ale również samej konstytucji, bo zakres przedłożenia ustawy przez Sejm w poprawkach Senatu został radykalnie przekroczony poprzez nowelizację ustawy o Służbie Ochrony Państwa i ustawy o Żandarmerii Wojskowej" - dodał.

"Prezydent po raz kolejny pokazał, że jest strażnikiem konstytucji i dba o porządek prawny" - podkreślił Rzymkowski.

Kosiniak-Kamysz: Prezydent podzielił nasze wątpliwości

"Pan prezydent podzielił nasze wątpliwości mówiące o staranności procesu legislacyjnego, jego jakości, szybkości przeprowadzenia przez Sejm" - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego, w sytuacji, gdy "zmienia się jedną czwartą Kodeksu karnego, trudno zrobić to starannie w tak szybkim tempie". Zaznaczył, że PSL zwracało na to uwagę podczas prac w Sejmie.

"Również kwestia precyzji zdefiniowania pojęcia osoby publicznej była przez nas podnoszona, więc jak najbardziej jesteśmy z tego zadowoleni. Dobrze, że pan prezydent podjął taką decyzję" - dodał lider PSL.

Pytany, jakiego trybu dalszego procedowania nowelizacji Kk się spodziewa i jakie rozwiązania byłyby według PSL najlepsze, Kosiniak-Kamysz podkreślił, że ludowcy opowiadają się "za zaostrzeniem kar za pedofilię, jednak wiele przepisów oraz ich staranność, budzi nasze wątpliwości". "Więc trzeba będzie to naprawić, niezależnie od wyroku Trybunału" - dodał.

"Można tu również znaleźć wątek polityczny. Konflikt jaki jest między panem prezydentem, a ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobrą, nie pierwszy raz się ujawnia" - zaznaczył.