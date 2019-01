Prezydent: Niech każdy zrobi rachunek sumienia

Prezydent Andrzej Duda uważa, że w Polsce przekraczane są granice relacji międzyludzkich. Według prezydenta, dotyczy to szczególnie aspektu politycznego, a do przekraczania norm - jak stwierdził - dochodzi w ujęciu międzyplemiennym. Zaapelował o dialog oparty na szacunku do drugiego człowieka.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania noworocznego z przedstawicielami kościołów i mniejszości /Jacek Turczyk /PAP

Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce.

Reklama

Prezydent powiedział, że po dramatycznych wydarzeniach ostatnich dni odżyła dyskusja na temat przekraczania granic relacji międzyludzkich.

"One są przekraczane, są niestety przekraczane. Nie w wymiarze religijnym, oczywiście nie w wymiarze międzynarodowościowym, międzyetnicznym czy między wspólnotami religijnymi i związkami wyznaniowymi, nie. One są przekraczane w tym ujęciu, które czasem niektórzy socjologowie mówią - międzyplemiennym, podziału na różnego rodzaju poglądy ideologiczne i pojawiających się na tym tle starć" - stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent zaapelował, by Polacy umieli we wzajemnych rozmowach wzorować się na dialogu prowadzonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej, gdzie zasiadają przedstawiciele różnych wyzwań. "Kościoły i związki wyznaniowe, ludzie wiary tę lekcję odrobili, umieją usiąść i rozmawiać ze sobą w normalny sposób, nie obrażając nikogo" - ocenił prezydent.

Jak mówił, jego życzeniem jest to, by Polacy, jako wspólnota ludzi mających różne poglądy, umieli ze sobą rozmawiać. "Czy to w sposób bezpośredni, czy tak jak dzisiaj rozmawiamy ze sobą za pośrednictwem różnego rodzaju nowoczesnych narzędzi, gdzie przecież człowiek jest anonimowy. Żebyśmy nawet w tej anonimowości umieli rozmawiać ze sobą w taki sposób, żeby dostrzegać, nawet za tym ekranem, drugiego człowieka, który ma swoją dumę, godność i przekonania, które są dla niego ważne" - apelował Andrzej Duda.

Prezydent zaapelował też, by każdy zrobił sobie rachunek sumienia. "Choćby się uważał za najświętszego, najgodniejszego i najdelikatniejszego" - mówił Andrzej Duda, prosząc o zastanowienie nad słowami pisanymi i wypowiadanymi nawet w emocjach. Prezydent dodał, że on sam co najmniej kilkukrotnie żałował tego, co napisał czy powiedział.