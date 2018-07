Prezydent o Powstaniu Warszawskim: Jestem przekonany, że było warto

Andrzej Duda wziął udział w niedzielnych uroczystości związanych z obchodami 74. rocznicy Powstania Warszawskiego. Prezydent spotkał się z powstańcami oraz wręczył ordery i odznaczenia państwowe.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas spotkania z bohaterami powstania /Radek Pietruszka /PAP

W niedzielę w południe rozpoczęło się w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkanie, podczas którego prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski m.in. poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "za wybitne zasługi dla niepodległości RP oraz za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury".

"Jestem przekonany, że było warto"

"Walczyliście za wartości, nie walczyliście z zemsty, to nie było najważniejsze przesłanie Powstania Warszawskiego, przesłaniem była walka o wolność, było pragnienie wolnej ojczyzny i pragnienie wolności jako takiej" - podkreślił prezydent, zwracając się do powstańców.

Jak dodał, "trzeba powiedzieć, że chociaż powstanie w sensie militarnym nie wygrało, chociaż nie odnieśliście wielkiego, spektakularnego zwycięstwa, nie udało się wyzwolić Polski, to Warszawa w jakiejś swojej części była wolna przez 63 dni".

"Jeżeli ktoś pyta, czy polemizuje, czy było warto, to chociaż nie żyłem w tamtej chwili, nie było mnie na świecie, urodziłem się dziesiątki lat później, to patrząc na państwa i patrząc na to, jak wy patrzycie na swoich przyjaciół, towarzyszy broni i na to muzeum i po tym, jaki jest dzisiaj wasz stosunek do Polski, do wolnej, suwerennej, niepodległej ojczyzny - jestem przekonany, że było warto" - oświadczył Andrzej Duda.

"Czekamy ciebie, czerwona zarazo"

Duda przypomniał, że pamięć o Powstaniu Warszawskim była przez władzę komunistyczną zacierana, ale - jak podkreślił - "nigdy nie udało się jej zatrzeć, bo była tak silna". "Nie można było zabronić czcić Powstania Warszawskiego i powstańców warszawskich, a jednocześnie nie dało się tego zawłaszczyć, bo Powstanie Warszawskie w istotnej swojej części było sprzeciwem wobec nadchodzącego komunistycznego zniewolenia" - mówił.

Prezydent przywołał słowa Józefa Szczepańskiego ps. Ziutek - żołnierza AK, który pisał: "Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci". "Przecież wszyscy pamiętamy te słowa i właśnie za to składamy wam hołd. Jestem przekonany, że odczuwacie, nasi wspaniali bohaterowie, ten ogromny szacunek, jaki młodzież ma dla państwa, nie tylko 1 sierpnia każdego roku, ale każdego dnia. Za to jacy i kim byliście i jesteście" - podkreślił Duda zwracając się do powstańców.

"Zawsze o tym mówię - ale sądzę, że nigdy dość - jak bardzo wdzięczna jest Polska swoim bohaterom. Tym, którzy są dziś jako świadkowie historii i tym, którzy odeszli oraz tym, którzy wtedy polegli i nie doczekali wolnej Polski (...). Polska nigdy nie zapomni o swoich bohaterach także, a może przede wszystkim dzięki takim instytucjom jak Muzeum Powstania Warszawskiego - wielkie dzieło prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, obiecane przez niego mieszkańcom, kiedy został prezydentem Warszawy i kiedy twardo zdecydował, że to od dziesiątków lat obiecywane miejsce, wreszcie powstanie" - powiedział prezydent.

Zobowiązanie na przyszłość

Dyrektor muzeum Jan Ołdakowski przypomniał podczas uroczystości, że 74 lata temu stolica "stanęła do walki w imieniu całej Polski, walcząc o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą".

Zwracając się do żołnierzy AK, powstańców warszawskich, dyrektor MPW podkreślił, że są oni "przedstawicielami wyjątkowego pokolenia". "W czasach najbardziej okrutnej wojny w historii pokazaliście, że można przeciwstawić się złu poprzez wierność wyznawanym wartościom. Wasza walka nie zakończyła się wraz z zakończeniem wojny; walczyliście później dziesiątki lat o pamięć o Powstaniu Warszawskim" - mówił.

Dyrektor muzeum dodał, w niedzielnych uroczystościach biorą udział także harcerze, którzy należą do pokolenia wychowanego już po 2004 r., kiedy - jak mówił - prezydent Warszawy Lech Kaczyński otwierał Muzeum Powstania Warszawskiego, wielu z nich nie było jeszcze na świecie. "To muzeum kształtowało ich pamięć, ich patriotyzm; to że są dzisiaj z nami, jest najlepszym tego świadectwem. To zobowiązanie na przyszłość. To oni poniosą pamięć o Powstaniu Warszawskim w przyszłość" - powiedział Ołdakowski.