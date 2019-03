Wystąpienie szefa MSZ Jacka Czaputowicza w Sejmie pokazało, że polska polityka zagraniczna jest realizowana w sposób zaplanowany od dawna i ma swoją ciągłość - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Jak ocenił, przedstawione przez ministra spraw zagranicznych expose było ciekawe, ale "trochę inne" niż to, do czego przyzwyczailiśmy się do tej pory. "Mieliśmy możliwość zobaczenia szerszego spektrum polityki" - powiedział prezydent.

Według niego, wystąpienie Czaputowicza w Sejmie pokazuje, że polityka zagraniczna "jest realizowana w sposób zaplanowany od dawna i ma swoją ciągłość".





Kwestia wydatków na obronność

Prezydent podkreślił także, że Polska jest jednym z niewielu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które realizują zobowiązanie wydatkowania co najmniej 2 proc. PKB na cele obronne, co - jak ocenił - stawia nas w NATO w uprzywilejowanej pozycji. "To jest podkreślane w tej przestrzeni międzynarodowej, że Polska jest odpowiedzialnym, dotrzymującym słowa sojusznikiem, co, oczywiście, nas cieszy" - oświadczył Andrzej Duda.

"Dziękuję bardzo parlamentowi za przyjęcie ponad rok temu ustawy, która zobowiązuje nas do podniesienia tych wydatków do poziomu 2,5 proc. PKB do 2030 r. Ja podkreślę ten mój apel i prośbę, z którym wystąpiłem już rok temu, ale ponawiałem go niedawno, że bardzo bym chciał, abyśmy wobec cały czas dobrej sytuacji gospodarczej, jeżeli ona - mam nadzieję - taka będzie, starali się szybciej podnieść ten poziom wydatków, może nam by się to udało już do 2024 r. To jest mój taki apel do rządu" - mówił prezydent.

Jego zdaniem, podniesienie wydatków na obronność jest konieczne, ponieważ polska armia bardzo potrzebuje pilnej modernizacji. "Powinniśmy czynić wszystko, aby odejść od poradzieckiego sprzętu i żeby nasze wojsko służyło i miało do wykorzystania na cele naszej obrony wyłącznie takie wyposażenie, które jest wyposażeniem armii państw NATO, które jest nowoczesne, odpowiadające wymogom współczesnego pola walki" - dodał prezydent.

Apel do polityków ws. przedwyborczej debaty publicznej

Prezydent przypomniał, że w bieżącym roku odbędą się zarówno wybory do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego parlamentu i zwrócił się z apelem do polityków w sprawie debaty publicznej.

"Zwracam się do wszystkich stron sceny politycznej o to, żeby to była debata konstruktywna, żebyśmy w sprawach także i zagranicznych, które są ważne dla Polski, mówili jednym głosem, o to, żeby nie było takich sytuacji, że polscy politycy oczerniają Polskę poza granicami czy do zagranicznych mediów, bo jest to dla mnie sytuacja niezwykle bolesna, która przekracza ramy debaty politycznej, którą moglibyśmy toczyć w kraju na oczach wyborców" - podkreślił prezydent.

"Proszę o to, aby się w tym zakresie miarkować, bo Polska świetnie się teraz rozwija i to stwarza dla nas wielką szansę kolejnych awansów w różnego rodzaju strukturach międzynarodowych, co jest niezwykle istotne i co powinno mieć fundamentalne znaczenie dla każdego, kto chce rozwoju Polski" - zaznaczył.