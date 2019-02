Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym "Mama 4 plus" - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje, że matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury.

Zdjęcie Andrzej Duda /123RF/PICSEL

Podpisanie ustawy przez prezydenta skomentowała na Twitterze minister rodziny Elżbieta Rafalska. "Dziś bardzo ważny dzień dla polskich rodzin. Ustawa wprowadzająca 'Mama4Plus' podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wchodzi w życie 1 marca tego roku. Krok po kroku budujemy skuteczną politykę rodzinną" - napisała szefowa MRPiPS.

Zgodnie z ustawą o świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat.

Świadczenie będzie przysługiwało także ojcom czworga dzieci po osiągnięciu 65 lat, w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci. Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będą miały także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Osoby takie będą musiały dołączyć do wniosku orzeczenie sądu o powierzeniu im sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać - co do zasady - na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby. Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury.

Po marcowej waloryzacji minimalna emerytura będzie wynosiła 1100 zł brutto. Wnioski o świadczenie będzie można składać od planowanego dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 marca br. Świadczenie będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS podejmie decyzję o jego przyznaniu.

Według szacunków MRPiPS, z nowych przepisów skorzysta około 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty, oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury.

W budżecie państwa na 2019 r. na program "Mama 4 plus" zagwarantowano około 801,3 mln zł. Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.