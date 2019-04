Emeryci i renciści wraz z majowym świadczeniem otrzymają 1100 zł brutto (888,25 zł netto) – przewiduje ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., którą we wtorek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w Pałacu Prezydenckim ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Obok Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska /Radek Pietruszka /PAP

"To moment wielkiej radości i satysfakcji, że ten kolejny element polityki ukierunkowanej na działania prospołeczne i prosocjalne możemy dzisiaj zrealizować w Pałacu Prezydenckim, jako ostatni element procesu legislacyjnego przed publikacją ustawy" - powiedział prezydent, tuż po jej podpisaniu.

Wskazał, że dzięki ustawie budżety emerytów i rencistów zostaną zasilone dodatkową kwotą. "To jest jednorazowe świadczenie skierowane do prawie 10 mln Polaków - ludzi, którzy w znakomitej większości liczą pieniądze do końca miesiąca i nie mają rewelacyjnej sytuacji materialnej" - powiedział. Podkreślił, że 1100 zł brutto, czyli 888 zł netto, to "kwota niebagatelna, która z pewnością pozwoli zaspokoić wiele potrzeb".

Prezydent podziękował minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej, senatorom i rządowi, że została podjęta decyzja o realizacji jednorazowego świadczenia w bieżącym roku. Jego zdaniem jest to "pewien gest ze strony polskiego państwa, skierowany do tych ludzi, którzy pobierają świadczenia emerytalne, rentowe i także przedemerytalne".

"Dziękuję, że ten gest ze strony polskich władz, rządu i prezydenta RP, może być zrobiony wobec tych, którzy pobierają te świadczenia" - powiedział. Przypomniał, że polityka wsparcia socjalnego była jednym z elementów kampanii wyborczej podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku.

"Cieszę się, że te zobowiązania są w tej chwili konsekwentnie realizowane i że nie były to obietnice rzucane na wiatr, tylko były to słowa wypowiadane z wielką odpowiedzialnością, powagą i z wielkim szacunkiem dla tych, do których były dedykowane" - wskazał prezydent Duda.

Zwrócił też uwagę, że świadczenie "Emerytura plus" przysługuje "z urzędu" każdemu emerytowi i renciście, który ma uprawnienia do świadczeń. Dodał, że nie trzeba będzie składać "żadnych wniosków, podań, ani nigdzie chodzić". "Mówię o tym, bo zawsze jest niebezpieczeństwo, niestety, że znajdą się nieuczciwi ludzie, którzy będą chcieli przy tej okazji oszukać, okraść emerytów, rencistów, ludzi starszych" - podkreślił prezydent.

"Podziękowanie należy się również Kaczyńskiemu"

Minister rodziny Elżbieta Rafalska również podziękowała wszystkim, którzy mieli udział w postaniu tej ustawy. "To podziękowanie należy się również Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to jest pierwszy punkt zrealizowanej piątki programowej Prawa i Sprawiedliwości, przeprowadzony przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Jak coś mówimy, to od razu to robimy" - podkreśliła minister.

Jak wskazała, pierwsze wypłaty "trzynastek" wpłyną na konta emerytów i rencistów do 30 kwietnia. "Kolejne wypłaty będą realizowane w terminach, w których są co miesiąc wypłacane" - powiedziała.

"Emeryci to ta grupa, dla której z tych punktów programowych realizujemy pierwsze nasze zadanie. To pokazuje, jak w tej hierarchii ważności są wysoko usytuowani" - zaznaczyła minister.

Dodała, że rząd prowadzi politykę wspierania seniorów m.in. program "Senior plus" czy "Mama 4 plus". Wskazała także na tegoroczną waloryzacje rent i emerytur.

"Przez te działania pamiętamy o seniorach, wspieramy ich. To nie są żadne jednorazowe inicjatywy, tylko jest to polityka społeczna na rzecz osób starszych prowadzona konsekwentnie i kompleksowo" - podkreśliła Rafalska.

Dla kogo trzynasta emerytura?

Zgodnie z ustawą, świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Trzynastą emeryturę otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Wysokość świadczenia to 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto. Większość świadczeń będzie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą (część osób świadczenie może otrzymać już w kwietniu, ponieważ 1 maja, który jest terminem wypłaty niektórych świadczeń, to dzień wolny od pracy). Niektóre świadczenia rolnicze są wypłacane raz na kwartał i w takich przypadkach świadczeniobiorcy "Emeryturę plus" otrzymają w czerwcu.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Świadczenie będzie przysługiwało ponad 9,8 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty świadczenia "Emerytura plus" to 10,8 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 - Obrona narodowa, części 37 - Sprawiedliwość oraz części 42 - Sprawy wewnętrzne na 2019 r." - czytamy w uzasadnieniu ustawy.