Prezydent Andrzej Duda w bliskim czasie zdecyduje, czy podpisze nowelę Kodeksu karnego; ma przygotowane wszystkie opinie oraz ekspertyzy i w tym momencie tylko od niego zależy, kiedy się z nimi zapozna i podejmie decyzję - powiedział w czwartek prezydencki minister Andrzej Dera.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Marcin Obara /PAP

"Prezydent ma przygotowane wszystkie opinie i ekspertyzy. W tym momencie tylko od niego zależy, kiedy się z nimi zapozna i kiedy podejmie decyzję" - powiedział Dera, pytany w Polsat News o ewentualne weto prezydenta wobec nowelizacji kodeksu karnego lub odesłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

Dera stwierdził też, że decyzja o podpisaniu lub wecie nowelizacji Kodeksu karnego będzie "w bliskim czasie". Zapewnił, że decyzja Andrzeja Dudy będzie "jawna i publiczna".

Prezydencki minister nie chciał mówić o tym, jaka jest jego własna opinia na temat noweli. "Nie przystoi ministrowi prezydenta przedstawiać swoich opinii przed jego decyzją" - stwierdził. Podtrzymał jednak swoje zdanie, że tryb procedowania zmian Kodeksu karnego "nie był właściwy".

W środę Dera w rozmowie z PAP podkreślił, że prezydent zapewne nie będzie czekał do ostatniego dnia z ogłoszeniem swojej decyzji ws. noweli Kodeksu karnego, ale też nie będzie się spieszył, bo sprawa jest poważna. Wyraził wówczas przekonanie, że prezydent podejmie decyzję w sprawie ustawy w przyszłym tygodniu.

W niedzielę 158 naukowców zajmujących się naukami penalnymi i prawem konstytucyjnym z kilkunastu uniwersytetów skierowało do prezydenta Andrzeja Dudy opinię do nowelizacji Kodeksu karnego. Zaalarmowali w niej o ryzyku i zagrożeniach wiążących się z wejściem w życie tych zmian w prawie karnym oraz zwrócili się do prezydenta o zawetowanie ustawy. Zdaniem sygnatariuszy opinii nowela została uchwalona z rażącym naruszeniem konstytucyjnych standardów procedowania zmian w Kodeksie karnym oraz przyjęcia poprawek Senatu, co - ich zdaniem - może prowadzić do kwestionowania tego trybu przez strony procesowe oraz sądy przed organami uprawnionymi do badania tego naruszenia.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzający kary za niektóre przestępstwa, w tym pedofilskie, został złożony w Sejmie 14 maja. Sejm uchwalił nowelizację w ciągu dwóch dni. Szybkie tempo prac izby umożliwiła decyzja marszałka Sejmu o procedowaniu nowelizacji Kodeksu karnego w trybie niekodeksowym. Zdaniem Kancelarii Sejmu prace nad nowelą były zgodne z regulaminem Sejmu. Nowelizacja czeka teraz na decyzję prezydenta.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu do postępowania z projektami kodeksów, projektami zmian kodeksów oraz z projektami przepisów wprowadzających kodeksy i ich zmian stosuje się przepisy dotyczące postępowania z projektami ustaw i uchwał, chyba że przepisy dotyczące konkretnie postępowania z projektami kodeksów stanowią inaczej. Marszałek Sejmu, nadając bieg projektowi, rozstrzyga ostatecznie czy jest on jednym z projektów ustaw o których mowa w poprzednim przepisie.

Regulamin Sejmu stanowi m.in., że pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu lub projektu zmian przepisów wprowadzających kodeks może się odbyć nie wcześniej niż czternastego dnia od doręczenia posłom druku projektu.

Obszerna nowelizacji Kodeksu karnego zawiera m.in. zmiany w obszarze walki z pedofilią, które zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu dla pedofilów.