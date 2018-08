Prezydent: Polska staje się silniejsza z dnia na dzień

"Budujemy silną Polskę, która staje się silniejsza z dnia na dzień i wierzę, że będziemy to czynili dalej" - mówił w niedzielę prezydent Andrzej Duda, podczas uroczystego capstrzyku pod kopcem Piłsudskiego w Krakowie.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w uroczystym capstrzyku pod kopcem Piłsudskiego / Jacek Bednarczyk /PAP

Wcześniej Andrzej Duda brał udział w mszy św. w katedrze wawelskiej, w intencji ojczyzny i piłsudczyków. Uroczystości pod kopcem Piłsudskiego są związane z 53. Marszem Szlakiem I Kompanii Kadrowej, która dała początek Legionom Polskim i przyczyniła się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezydent podkreślił, że kopiec Piłsudskiego to niezwykłe miejsce, które poświęcone jest zarówno marszałkowi, jak i wszystkim legionistom.

"To niezwykły symbol tamtego czasu, ale i niezwykły symbol trwania Rzeczypospolitej, symbol wielkości także osoby marszałka Józefa Piłsudskiego, ojca niepodległości po to, żeby z jednej strony nigdy nie zapomniano, ale z drugiej strony po to, żeby pokazać także i potencjał tej Polski, tej wiary, tego przeświadczenia o budowaniu i konieczności ciągłego budowania silnego państwa" - mówił prezydent.

"Kiedy stałem tutaj i patrzyłem na ten kopiec, pomyślałem sobie - on pokazuje kondycję naszego społeczeństwa i państwa naszego. Kiedy Polska staje się coraz silniejsza, piękniejsza, wolna, niepodległa, dumna - kopiec jest piękny tak, jak wtedy, kiedy go zbudowano i tak jak wygląda dzisiaj" - dodał.

Prezydent wspominał również pożegnania ostatnich legionistów, w których brał udział jako harcerz.

"Oni szeptali, mówili młodym: 'musicie walczyć o wolną Polskę', tak jak szeptali to wcześniej młodym, którzy potem zostali powstańcami warszawskimi, partyzantami. To była ta nasza polska rzeczywistość" - powiedział Duda.

"Dziękuję wam, że ona trwa, że nadal się szepcze - +nigdy nie możecie się zgodzić na niewolne państwo, musicie czynić wszystko, żeby budować silną Polskę+. Dzisiaj to się dzieje, budujemy silną Polskę, ona się staje silniejsza z dnia na dzień. Wierzę w to, że będziemy to czynili dalej, razem z wami" - dodał.

Kopiec Piłsudskiego na wzgórzu Sowiniec usypano w latach 1934-37. Budowę z inicjatywy Związku Legionistów Polskich rozpoczęto 6 sierpnia 1934 r., w 20. rocznicę wymarszu z krakowskich Oleandrów I Kompanii Kadrowej. W jego usypywaniu uczestniczyli ludzie z całej Polski i w całym kraju zbierano fundusze na ten cel.

Kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie jest największym kopcem w Polsce. Ma 35 metrów wysokości (najbardziej znany kopiec Kościuszki jest o niecały metr niższy - PAP) i 111 metrów średnicy u podstawy.

Mateusz Roszak, Beata Kołodziej