Prezydent powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Cieszę się, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego zaczynają działać - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. Nie mam żadnych wątpliwości, że praca Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna - podkreślił.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / Marcin Obara /PAP

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego.

"Praca Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna"

"Nie mam żadnych wątpliwości, że praca Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna. Dowodem na to, że jest niezwykle potrzebna, ale też, że pracuje, jest to, że przez niespełna rok analizowała prawie pięćset różnego rodzaju dokumentów legislacyjnych" - podkreślił prezydent Duda. Wyraził jednocześnie zadowolenie, że zmiany ustawy dotyczącej Rady Dialogu Społecznego, "które zostały dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat, zaczynają działać". Zaznaczył, że te zmiany były "efektem dwóch lat obserwacji (...) i dobrej współpracy, jaka miała miejsce wśród członków Rady, jak i razem z jej patronem, a taką funkcję powierzono prezydentowi RP".

"Cieszę się, że ten projekt wspólnie udało nam się wypracować. Dzisiejsze poszerzenie spektrum podmiotów reprezentowanych w RDS jest m.in. właśnie efektem tej zmiany" - podkreślił Duda.

Jego zdaniem, praca Rady Dialogu Społecznego jest pracą "niezwykle aktywną" i "bardzo trudną". "Ale mam nadzieję, że to doświadczenie, które wszystkie organizacje obecne w RDS wyniosły z doświadczeń, można powiedzieć, upadku komisji trójstronnej, jest tym doświadczeniem, które tym bardziej cementuje je do tego, aby w Radzie starać się jak najlepiej pracować" - zauważył. Dodał, że "nikt nie mówi, że zgodnie, bo to Rada Dialogu - tu toczy się dialog; bardzo często trudny dialog".

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron - związkowców, pracodawców i rządu.

Siedmiu nowych członków

Prezydent Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego.

W skład rady powołani zostali: główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, Marcin Nowacki, Mariusz Pawlak, Jakub Bińkowski, Arkadiusz Pączka i Mirosław Grzybek.

Roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias. Zastąpiła na tym stanowisku szefową MRPiPS Elżbietę Rafalską.