​Prezydent Andrzej Duda powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego - poinformował w środę Sąd Najwyższy. Trzech sędziów powołanych zostało do Izby Dyscyplinarnej, dwóch - do Izby Karnej, a jeden - do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

O powołaniach Sąd Najwyższy poinformował na swojej stronie.

Jak napisano, postanowieniem prezydenta z 4 maja do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołani zostali sędziowie: Leszek Bielecki, Jarosław Duś, Mariusz Łodko, Marek Motuk, Jarosław Sobutka oraz Igor Zgoliński.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez SN uroczystość wręczenia aktów powołania odbyła się w środę.