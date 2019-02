Prezydent powołał w środę dwóch sędziów Sądu Najwyższego

- Prezydent Andrzej Duda powołał w środę Jacka Błaszczyka oraz Aleksandra Stępkowskiego na sędziów Sądu Najwyższego - poinformowano na stronie prezydenta. Prezydent powołał też m.in. dwóch sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zdjęcie SN; zdj. ilustracyjne /Mateusz Grochocki /East News

Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w środę; nowo powołani sędziowie złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

"To poprzez państwa służbę społeczeństwo wyrabia sobie opinię na temat wymiaru sprawiedliwości, czy Polska jest państwem sprawiedliwym, czy jest państwem, w której tej sprawiedliwości brakuje, a nawet, jak czasem mówią, wręcz jej nie ma. Nie ma się co oszukiwać. Cały czas ta ocena nie jest obecną dobrą. Ona musi zostać poprawiona i o to państwa bardzo proszę" - apelował do nowo powołanych sędziów prezydent.

Kandydatura powołanego do Izby Karnej SN sędziego Błaszczyka została wyłoniona jeszcze przez poprzednią Krajową Radę Sądownictwa na mocy uchwały z maja 2017 r. Tamta uchwała poza Błaszczykiem wymieniała także kandydatury Małgorzaty Wąsek-Wiaderek i Pawła Wilińskiego. Wąsek-Wiaderek i Wiliński zostali powołani do Izby Karnej SN przez prezydenta w listopadzie zeszłego roku.

Obecnie jeszcze pięcioro osób wyłonionych na mocy uchwał poprzedniej KRS jako kandydaci do SN oczekuje na powołanie prezydenta.

Z kolei kandydatura sędziego Stępkowskiego do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych została wyłoniona już przez obecny skład KRS w końcu sierpnia zeszłego roku. W październiku zeszłego roku prezydent powołał 27 osób na sędziów trzech izb Sądu Najwyższego. Jednak w odniesieniu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej spośród rekomendowanych 20 osób, jedna nie została wtedy powołana - właśnie Stępkowski.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił w październiku ub.r., że w przypadku jedynej niepowołanej z rekomendowanych przez KRS osób "pojawiła się wątpliwość prawna, czy są spełnione kryteria określone w ustawie o SN".

Jak podawały w związku z tym media w odniesieniu do Stępkowskiego pojawiła się kwestia wyłączności posiadania przez niego obywatelstwa polskiego. Sędzia powinien mieć bowiem wyłącznie polskie obywatelstwo. Jak informowano kandydat złożył oświadczenie o wyrzeczeniu się obywatelstwa brytyjskiego, ale miał oczekiwać "na potwierdzenie wywarcia skutków prawnych" tego oświadczenia.

Na sędziów NSA powołani zostali w środę natomiast: Elżbieta Kowalik-Grzanka oraz Przemysław Szustakiewicz. Prezydent powołał również czterech sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, siedmiu sędziów Sądów Apelacyjnych, 23 sędziów Sądów Okręgowych oraz 24 sędziów Sądów Rejonowych.

Andrzej Duda wręczył również akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym.