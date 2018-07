Prezydent: Powstańcy warszawscy walczyli, bo chcieli wolności

"Powstańcy warszawscy - wzorem poprzednich pokoleń - walczyli, bo chcieli wolności" - podkreślił we wtorek prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego Apelu Poległych w przeddzień 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zdjęcie Andrzej Duda przemawia w czasie uroczystości z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

"Ktoś zapyta: po co, dlaczego walczyli powstańcy. Chcieli wolności. Ale czemu chcieli wolności, chcieli wolności, bo tak było... Bo tak było od pokoleń, bo wolność wywalczyli ich ojcowie, którzy stanęli do walki, zwyciężyli i Polska stała się niepodległa" - powiedział Duda, podczas uroczystości przy Pomniku Powstania Warszawskiego.

Podkreślił, że dzięki ofierze poprzednich pokoleń Polacy odzyskali 100 lat temu niepodległość.

"To dlatego mamy wolną Polskę, że zawsze w naszym narodzie byli tacy, którzy wierzyli, że ich wola jest silniejsza niż wola wroga (...). I dlatego warto było stanąć do Powstania Warszawskiego, i dlatego warto było walczyć o wolność, i dlatego warto było czynić wszystko, aby zrzucić niemieckie okowy" - powiedział prezydent.

"To miasto, stolica, Warszawa, było wolne przez 63 dni tamtego wielkiego, a zarazem straszliwego sierpnia i września" - mówił prezydent podczas uroczystości przy Pomniku Powstania Warszawskiego. "Warszawa i Polacy pokazali jedno: że trwają, że państwo podziemne, które organizowali od '39 roku jest skuteczne" - dodał.

"Natychmiast pojawiły się instytucje: parlament, krajowa Rada Ministrów, wszystko to, co pozwalało tworzyć podstawowe instytucje. To wszystko było, bo trwało w podziemiu, w ukryciu, w konspiracji przed Niemcami. Polacy byli gotowi do tego, żeby znów mieć własne państwo. To może właśnie tego tak bardzo bali się Sowieci i towarzyszący im komunistyczni zdrajcy" - powiedział prezydent.

"Kłaniam się wam dzisiaj w pas i składam hołd wielkiego dziękczynienia"

Zwracając się do powstańców warszawskich, prezydent powiedział, że to dzięki nim i ich heroicznemu zrywowi z sierpnia 1944 r., dzięki bohaterom Powstania Warszawskiego, "jesteśmy dziś tacy, jacy jesteśmy".

"I jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w wolnej, niepodległej suwerennej Polsce, którą odzyskaliście i którą pomogliście odzyskać dwóm młodszym pokoleniom. Kłaniam się wam dzisiaj po raz kolejny w pas i składam hołd wielkiego dziękczynienia Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa" - powiedział prezydent.

Uroczystości na stołecznym pl. Krasińskich są częścią obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Poza prezydentem uczestniczą w nich przedstawiciele rządu i parlamentu, władz samorządowych, organizacji powstańczych i kombatanckich oraz mieszkańcy stolicy.