Podczas wieczornej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda przyjął dymisję rządu premiera Mateusza Morawieckiego i jednocześnie powierzył mu pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu.

Mateusz Morawiecki w Pałacu Prezydenckim podziękował ministrom za to, że mógł pracować wraz z nimi. Podziękował także byłej premier Beacie Szydło.

"Kończymy czteroletnią kadencję, tak na to patrzę, że wśród tak wielu wyzwań udało nam się w tak krótkim czasie zrealizować tak wiele" - powiedział Morawiecki.

Jak podkreślił, to wielka radość pracować wraz z ministrami jego rządu. "To była jednocześnie wielka przyjemność, bardzo dużo mogłem się również nauczyć" - dodał.

"Z ogromnym podziękowaniem, wdzięcznością dla pana prezydenta, dla wszystkich ministrów, dla całego naszego zaplecza parlamentarnego chciałbym w tym momencie zgodnie z konstytucją, art. 162 ust. 1, złożyć dymisję Rady Ministrów, ale jednocześnie też z radością w związku z wykonaniem tak wielu działań, zadań, obowiązków, zobowiązań wobec Polaków" - powiedział Morawiecki.

Duda: Trzeba jeszcze pewne kwestie ustalić

Program PiS, który był realizowany przez ostatnie cztery lata, będzie nadal realizowany. Patrzę na to z nadzieją, nie ukrywam, że to był dobry program - powiedział prezydent Andrzej Duda, przyjmując dymisję rządu premiera Mateusza Morawieckiego.



"Historia dzieje się na naszych oczach, w ostatnich dniach i dzisiaj" - powiedział prezydent przyjmując dymisję rządu premiera Morawieckiego. Prezydent podkreślił, że przyjmując dymisję premiera, powierza Morawieckiemu misję sprawowania urzędu premiera do czasu wskazania nowej osoby, aby ta powołała nowy rząd.



"Uśmiecham się do pana premiera, bo wiem, że będzie to właśnie on, ale wszystko w swoim czasie, są przed nami spotkania i rozmowy, bo trzeba jeszcze pewne kwestie ustalić" - stwierdził.



Prezydent ocenił, że okres, w którym rząd PiS pełnił swoją funkcję, był ważny dla Polski. "Wiele się zmieniło, poczynając od rządu premier Beaty Szydło, a pan premier był wicepremierem" - zaznaczył. Przypomniał, że większość ministrów pełniła swoje funkcje w obu rządach. "Jestem przekonany, że zdaniem naszych rodaków był to czas dobrej zmiany" - podkreślił Duda.



Jak dodał, potwierdziły to ostatnie wybory parlamentarne, w których PiS i jego koalicjanci (Zjednoczona Prawica), zdobyli samodzielną większość w Sejmie i wygrali wybory do Senatu - choć w tej izbie nie udało się PiS-owi uzyskać większości i wybrać marszałka.



"Ten program, który był realizowany przez ostatnie cztery lata, będzie realizowany nadal. Patrzę na to z nadzieją, nie ukrywam, że to był dobry program" - podkreślił. (PAP)





14 dni na powołanie nowego premiera

Premier Morawiecki dymisję rządu złożył we wtorek na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Zgodnie z konstytucją po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów.



Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.



Premier Morawiecki dymisję rządu złożył we wtorek na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Sejmu. Zgodnie z konstytucją po przyjęciu dymisji prezydent ma 14 dni na powołanie nowego premiera, jego rządu i przyjęcie przysięgi przez nową Radę Ministrów.