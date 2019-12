Jeżeli wpłynie wniosek o odznaczenie Polaka, który pomógł powstrzymać terrorystę w Londynie, prezydent wniosek ten rozważy - powiedział w niedzielę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP minister Paweł Mucha.

"Sprawa jest przedmiotem dyskusji. Takie wnioski się pojawiają na razie w przestrzeni publicznej. Jeżeli taki wniosek będzie na biurku pana prezydenta, to na pewno będzie go rozważał" - powiedział Mucha w niedzielę w Polsat News. Ocenił, że działania Polaka, to "akt bohaterstwa w Londynie, który budzi dumę". "Reakcja bardzo zdecydowana człowieka, który ratował życie innych osób, nie będąc pewnym, czy przeżyje" - dodał.

W ataku terrorystycznym, do którego doszło w piątek na Moście Londyńskim, zginęły dwie przypadkowe osoby, a trzy zostały ranne. Sprawca, który uzbrojony był w nóż i miał atrapy ładunków wybuchowych, został zastrzelony przez policję.

Jak podał w sobotę dziennik "The Times", jedną z osób, które pomogły powstrzymać terrorystę, był Polak o imieniu Łukasz, pracujący w budynku, gdzie rozpoczął się atak. Do walki z terrorystą użył on półtorametrowego kła narwala.

W sobotę rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak zapowiedział, że Minister Zbigniew Ziobro zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o odznaczenie Polaka.