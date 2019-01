​Prezydent Sopotu: Paweł Adamowicz to mądry, uczciwy i odważny człowiek

"Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz to mądry, otwarty, uczciwy i odważny człowiek, mój przyjaciel" - oświadczył w poniedziałek prezydent Sopotu Jacek Karnowski odnosząc się do ataku na prezydenta Adamowicza.

Fakty dnia Atak na prezydenta Gdańska. Stefan W. przesłuchiwany

Oświadczenie prezydenta Sopotu przekazała jego rzecznik prasowy Magdalena Jachim. "Paweł to mądry, otwarty, uczciwy i odważny Człowiek, mój Przyjaciel. Nie raz dyskutowaliśmy o rosnącej agresji i narastającym braku tolerancji, którą obserwujemy w naszej Ojczyźnie. Wiedzieliśmy, że musimy jako Polacy zmienić do siebie nastawienie, być wobec siebie tolerancyjni i bardziej przyjaźni na co dzień" - napisał Karnowski.

Podkreślił, że "ta przemiana powinna się rozpocząć od tych, którzy pełnią służbę publiczną: polityków, nauczycieli, księży czy ludzi kultury".

"Pawle, Przyjacielu oby nam było dane dalej nad tym razem pracować! To bardzo trudny i smutny czas. Bądźmy razem" - zaapelował Karnowski.

Jachim dodała, że na chwilę obecną prezydent Karnowski nie będzie się więcej wypowiadał. "Proszę o uszanowanie tej decyzji w trudnym czasie" - zaznaczyła.

W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez mężczyznę, który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił z poważnymi obrażeniami do szpitala.

W poniedziałek przed godz. 13 lekarze poinformowali, że stan prezydenta Gdańska jest nadal bardzo ciężki, a rokowanie niezwykle niepewne.





