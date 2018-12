​Prezydent: Tamto zło zostanie usunięte, obiecuję

"Jeszcze wiele tamtego zła pozostało" - mówił w 37. rocznicę stanu wojennego prezydent Andrzej Duda. "Tamto zło zostanie usunięte i zadeptane - ja to państwu obiecuję" - dodał prezydent, zwracając się do zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim działaczy opozycji antykomunistycznej.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i jeden z odznaczonych, Tadeusz Bieńkowicz ps. "Rączy" podczas uroczystości wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla zasłużonym dla Niepodległej /Paweł Supernak /PAP

"Prawie 40 lat minęło od tamtych czasów pięknych z jednej strony, czarnych z drugiej strony, kiedy wspomnimy tą czarną noc stanu wojennego 1981 roku. Dzisiaj dokładnie 37 lat mija" - przypomniał prezydent, który w Pałacu Prezydenckim wręczy dziś odznaczenia państwowe działaczom opozycji antykomunistycznej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Reklama

"Ten czas, tamten moment dla mojego pokolenia, dla pokolenia państwa dzieci, ma dwa oblicza. (...) Patrząc zwłaszcza z perspektywy roku 2018, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ten niezwykle piękny, chwalebny element, ten, który wynosi państwa ponad wszystko i ponad innych, wielkiego zwycięstwa Solidarności, nie liderów, zwycięstwa 10 milionowego ruchu, w którym byli ludzie, którzy się nie bali, albo którzy bali się mniej niż inni, bo każdy człowiek trochę się boi, ale niektórzy mają w swej naturze tę niezgodę na zniewolenie, na podległość, na kłamstwo, na manipulację, na upodlenie" - powiedział.

Prezydenckie odznaczenia

W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce prezydent nadał ordery 41 działaczom opozycji antykomunistycznej.

"To państwo jesteście tymi, którzy tę niezgodę w sobie mieli i mają. I za to serdecznie dziękuję. Ktoś z państwa powiedział do mnie: nie dla odznaczeń to robiliśmy, ktoś 'przecież nic wielkiego nie zrobiliśmy'. Jestem pewny, że nie robiliście tego państwo dla odznaczeń, bo pamiętam tamte czasy, w których właściwie nikt nie wierzył w to, że można w taki sposób zmienić otaczającą nas rzeczywistość, że będziemy żyli w wolnej, suwerennej, całkowicie niepodległej Polsce, w której będziemy mogli się spierać, będziemy mogli mieć różne poglądy, będziemy się mogli nawet kłócić, ale dlatego, że możemy, że nam wolno, dlatego, ze wolno głosić swoje poglądy. Wolno je mieć, nie trzeba się z nimi ukrywać, nie trzeba drukować w prasie podziemnej swoich przekonań, prawdy historycznej, tego wszystkiego, co tak ważne, w historii państwa, w historii narodu, w budowie tożsamości - tego, co tak istotne. Za to państwu dziękuję w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej" - podkreślił.

"Jeszcze wiele tamtego zła pozostało"

Prezydent przypomniał też, że przez niemal 30 lat, do tej pory nie udało się ukarać wszystkich winnych dramatu stanu wojennego. "Jeszcze wiele tamtego zła pozostało" - mówił Andrzej Duda dodając: "Tamto zło zostanie usunięte i zadeptane - ja to państwu obiecuję. Bo Polska tego potrzebuje (...) Wierzę, że wolną Polskę budujemy jednak na zupełnie innym fundamencie. My się z tym złem nie godzimy, nawet jeżeli musimy tolerować ich istnienie" - dodał.