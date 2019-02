"Pro Ecclesia et Pontifice" dla Ireny i Jerzego Grzybowskich

Założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy zostali odznaczenie we wtorek papieskim orderem "Pro Ecclesia et Pontifice". Odznaczenie odebrali z rąk metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza podczas uroczystości w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Zdjęcie Założyciele Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy /Jacek Domiński /Reporter

Medal "Pro Ecclesia et Pontifice" ("Dla Kościoła i Papieża") to jedno z wysokich odznaczeń Stolicy Apostolskiej w kształcie krzyża. Przyznaje go papież w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła, na wniosek biskupa diecezjalnego. Odznaczenie może otrzymać osoba świecka.

Kard. Nycz podczas uroczystości wręczenia orderu podkreślił, że laureaci są ludźmi związanymi z Kościołem, rodziną i z małżeństwem. "Są znani w Polsce i na całym świecie, a także w Stolicy Apostolskiej od wielu, wielu lat" - dodał. Kardynał Nycz wyraził radość, że takie uroczystości, "za którymi stoi wielka służba i wielka praca, mogą się odbywać w Domu Arcybiskupów Warszawskich".

Kardynał Nycz podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych odznaczeń w Kościele dla świeckich. "Wyróżnia wybitne zasługi, prace o charakterze ponadparafialnym, ponaddiecezjalnym, ponadpolskim, ludzi, którzy dla celów związanych z życiem Kościoła, z apostolstwem i z ewangelizacją poświęcają znaczną część swojego życia" - zaznaczył.

Jerzy Grzybowski, odbierając papieski order, powiedział: "Jesteśmy bardzo wzruszeni i przede wszystkim dziękujemy Panu Bogu i Kościołowi, dziękujemy papieżowi Franciszkowi, kardynałowi Nyczowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tej uroczystości".

O założonym nieco ponad 40 lat temu Stowarzyszeniu Spotkania Małżeńskie mówią, że to "ostatnia deska ratunku i droga do świętości". Stowarzyszenie prowadzi warsztatowe rekolekcje dla małżeństw. Służą pogłębieniu, a często odbudowaniu, więzi małżeńskiej. Rekolekcje są otwarte także dla związków nieformalnych dzięki organizowanym rekolekcjom dla powtórnych związków po rozwodzie.

Irena i Jerzy Grzybowscy stworzyli w Polsce 26 ośrodków Spotkań Małżeńskich. Co roku organizują około 80-90 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, a ponadto kilkadziesiąt serii wieczorów dla zakochanych i rekolekcji dla narzeczonych - kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Kadrę animatorów tworzy aktualnie 298 małżeństw oraz 92 kapłanów i jedna siostra zakonna. Oddzielny program stowarzyszenie proponuje kapłanom, alumnom seminariów duchownych i osobom życia konsekrowanego.

Twórcy Spotkań Małżeńskich Irena i Jerzy Grzybowscy są z wykształcenia geografami. Mają dwie córki.

Stanisław Karnacewicz