Problemy z klasyfikacją maturzystów? Informacja MEN

We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzono klasyfikacje uczniów, będą oni mogli przystąpić do matury - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Zdjęcie Ministerstwo Edukacji Narodowej; Zdj. ilustracyjne /Bartosz Krupa /East News

"Z dużą radością możemy poinformować, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w całej Polsce zostały przeprowadzone klasyfikacje. W związku z tym wszyscy uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego" - powiedziała PAP Ostrowska. "Jedynie w 200 przypadkach doszło do sytuacji, że to dyrektor szkoły wziął na siebie obowiązek sklasyfikowania uczniów" - podała.

Reklama

Egzaminy maturalne rozpoczną się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończył się 26 kwietnia, czyli w ubiegły piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły; ukończenie szkoły jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego.

Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie we wszystkich jednak szkołach takie rady odbyły się przed 26 kwietnia ze względu na strajk nauczycieli.