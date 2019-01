Próbował wjechać do Pałacu Prezydenckiego. Jest decyzja prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo po wtorkowym zdarzeniu, w którym 36-latek potrącił funkcjonariusza policji, a ucieczkę przed służbami zakończył przed Pałacem Prezydenckim. W czwartek rano rozpoczęło się jego przesłuchanie.

Zdjęcie 36-letni mężczyzna próbował sforsować samochodem osobowym bramę Pałacu Prezydenckiego /Radek Pietruszka /PAP

"Prokurator w środę wszczął śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza policji, który próbował zatrzymać do kontroli samochód marki Volkswagen Golf, oraz w sprawie usiłowania wdarcia się do Pałacu Prezydenckiego" - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński,

Reklama

Do zdarzenia, w którym ucierpiał funkcjonariusz, doszło we wtorek przed godz. 14.00 Policjant pełniący służbę w patrolu pieszym zauważył na jednokierunkowej ulicy Focha, w pobliżu placu Piłsudskiego, osobowego volkswagena jadącego pod prąd. Umundurowany funkcjonariusz wszedł na jezdnię i próbował zatrzymać kierowcę, żeby zwrócić mu uwagę. Ten jednak zamiast zatrzymać się do kontroli, potrącił policjanta i podjął próbę ucieczki.

36-letni Przemysław S., który kierował volkswagenem, zawrócił na ul. Focha, po czym skręcił w ulicę Trębacką. Został zatrzymany na Krakowskim Przedmieściu, w niewielkiej odległości od miejsca, z którego zaczął uciekać. Samochód, którym się poruszał, zatrzymał się na zaporze przy wjeździe na teren Pałacu Prezydenckiego.

Jak podał PAP prok. Łapczynski, 36-latek nie zachowywał się agresywnie, "ale jednocześnie nie wykonywał wydawanych mu poleceń i kontakt z nim był utrudniony". Mężczyzna był trzeźwy. Dlatego Przemysław S. został zabrany do szpitala przy ul. Nowowiejskiej, pobrano mu także krew do badań na obecność środków odurzających, na wyniki trzeba zaczekać około czterech tygodni.

"W środę po południu prokurator otrzymał ze szpitala informację, że można wykonać czynności procesowe z zatrzymanym. Przemysławowi S. zostaną przedstawione zarzuty, a następnie zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Po przesłuchaniu prokurator podejmie decyzję co do ewentualnych środków zapobiegawczych" - podał w czwartek rano prokurator Łapczyński.

W toku śledztwa przesłuchano już funkcjonariuszy SOP, pokrzywdzonego policjanta, zabezpieczono nagrania z monitoring z trasy przejazdu auta i "poddano je procesowej analizie".

Komenda Stołeczna Policji poinformowała w środę, że funkcjonariusz, który we wtorek został potrącony przez kierowcę, został wypisany ze szpitala i przebywa na zwolnieniu. Do 10 lutego.

Łapczyński powiedział PAP, że Przemysław S. przebywał w Warszawie "od jakiegoś czasu", był bezrobotny, szukał pracy. Mężczyzna jest absolwentem jednego z wydziałów prawa.

Incydent przed Pałacem Prezydenckim 1 11 Opis Autor zdjęcia: Radek Pietruszka Źródło: PAP 11