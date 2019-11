"Nigdy nie powiedziałam, że wpłata była warunkiem operacji. Wpłaciłam, bo czułam presję psychiczną" - napisała na Twitterze prof. Agnieszka Popiela. Jest to komentarz do zamieszania, jakie wybuchło po wcześniejszym komentarzu profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym sugerowała, że wpłaciła pieniądze dla prof. Tomasza Grodzkiego, by ten zoperował jej ciężko chorą matkę.

Przypomnijmy, że Radio Szczecin podało w poniedziałek, że obecny marszałek Senatu - który jako lekarz chirurg zawodowo związany był ze Specjalistycznym Szpitalem im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie - kontaktował się w 2016 r. z prof. Agnieszką Popielą w sprawie wpłaty "na fundację".

Chodzi o Fundację Pomocy Transplantologii w Szczecinie. Według rozgłośni - z korespondencji, do której dotarli dziennikarze, wynika, że Grodzki przyjął wpłatę, gdy matka Popieli walczyła z chorobą nowotworową.

"Bardzo zdolny lekarz. Operował moją śp. mamę. Ale pamiętam też, że musiałam 'dać'. I nigdy tego nie zapomnę" - pisała wówczas Agnieszka Popiela na Facebooku.

Jak podało Radio Szczecin, prof. Grodzki napisał wtedy w prywatnej wiadomości: "Bardzo proszę uważać z takimi opiniami, bo to może skończyć się oskarżaniem o zniesławienie. Jeśli Pani nie odróżnia wpłaty na fundację działającą przy szpitalu, która daje środki na zakupy sprzętu i szkolenia młodych lekarzy, od czego innego, to po prostu mi przykro".

Teraz prof. Uniwersytetu Szczecińskiego łagodzi swoje stanowisko. We wpisie zamieszczonym na Twitterze wskazuje: "Żeby było uczciwie. Nigdy nie powiedziałam, że wpłata była warunkiem operacji. Nie! Mama była w normalnej kolejce do zabiegu. Wpłaciłam, bo czułam presję psychiczną".

Słowa te spotkały się z ogromną krytyką internautów. Zarzucają oni prof. Popieli oczernianie obecnego marszałka Senatu i przypominają jej poprzedni wpis ze stanowiskiem w mocno oskarżycielskim tonie.