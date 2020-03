Ryszard Bugaj powiedział kiedyś, że "Andrzej Duda jest dla niego skreślony". Marcin Zaborski zapytał w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM, czy prezydent mógłby zrobić coś, co sprawiłoby, że Ryszard Bugaj zagłosowałby na niego w wyborach. "Nie. Już nie" - odpowiedział ekonomista.

Zdjęcie Prof. Ryszard Bugaj /KAROL SEREWIS /East News

"Prezydent jest odpowiedzialny nie tylko za system prawny i polityczny, ale także oczywiście za sprawy socjalne, gospodarcze. Tym nie mniej te sprawy polityczne są jakby sercem demokracji. I prezydent w polskiej konstytucji jest tak ustawiony, że to powinno być przedmiotem jego podstawowej troski. I on tej troski nie wykonał. Zarzuty o łamanie konstytucji są niestety uzasadnione" - dodał.



Bugaj skomentował też kandydaturę Roberta Biedronia. "Ubolewam, że stoi za panem Biedroniem partia Razem, dlatego że to kandydat niepoważny niestety. Tuz przed samymi wyborami tak spektakularnie nie dotrzymywać słowa, reprezentować styl wodzireja, to, moim zdaniem, są niebezpieczne cechy. Nie powinniśmy mieć takiego prezydenta" - powiedział ekonomista.

Reklama

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM powiedział też, że patrzy na najbliższe wybory bez optymizmu: "Bo jeżeli wygra je Andrzej Duda, to pewnie trzeba liczyć się z tym, że dotychczasowa linia PiS-u nie ulegnie zmianie. I nie ma się z czego cieszyć. A jeżeli wygra pani Kidawa-Błońska, to trzeba się liczyć z tym, że będzie impas polityczny, że polaryzacja polityczna się jeszcze pogłębi, choć dziś trudno to sobie wyobrazić."

Marcin Zaborski





Wkrótce cała treść rozmowy na RMF24.pl.