- Prawdopodobnie dotarło do niego, że w kampanii by użyto przeciwko niemu argumentów dotyczących przeszłości, które by go zniszczyły. To więc ostrożność - tak decyzję szefa Rady Europejskiej o niekandydowaniu w wyborach prezydenckich komentuje w rozmowie z "Faktem" socjolog Jadwiga Staniszkis. Socjolog mówi też o bardzo złym stanie psychicznym Jarosława Kaczyńskiego. - Powinien się wycofać z polityki, ale nie ma dokąd - uważa.

Zdjęcie Jadwiga Staniszkis /Beata Zawrzel /Reporter

- Po polityce europejskiej, wewnętrznie pełna napięć i agresywna polityka krajowa jest podwójnie męcząca, więc pewnie po prostu nie chce wracać - mówi w "Fakcie" prof. Jadwiga Staniszkis. Przypomina, że Tusk "ma sporo pieniędzy zarobionych w Unii". - Nie byłby dobrym prezydentem, tak jak nie był zbyt dobrym premierem - uważa.

Jak widzi jego przyszłość? - Mógłby być wpływowym emerytem, nie wiem, czy to byłaby kariera, ale spokojne na wysokim statusie działanie i myślę, że to mu odpowiada - stwierdza.

Według Staniszkis, decyzja Tuska "niestety zwiększa przyszłość prezydencką Dudy".



"Prezes PiS powinien wycofać się z polityki"

Socjolog w rozmowie z "Faktem" mówi też o bardzo złym stanie psychicznym Jarosława Kaczyńskiego. Jej zdaniem prezes PiS nie powinien być tak aktywny w polityce, bo jego nastrój odbija się na jego decyzjach.

- Sądzę, że jego sytuacja wewnętrzna jest na tyle zła, jest tak zdruzgotany, że powinien się wycofać z polityki, ale nie ma dokąd - mówi Jadwiga Staniszkis.