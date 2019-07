Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże z ośrodkami nad zachodnią Rosją i Oceanem Atlantyckim, słabe kliny wyżowe zaznaczają się jedynie nad północną Skandynawią, Półwyspem Iberyjskim i częściowo zachodnią Francją. Przeważająca część Polski znajduje się w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Na północnym wschodzie oddziałuje niż znad zachodniej Rosji, a na południowym zachodzie i południu płytka zatoka niżowa z mało aktywnym frontem ciepłym. Chłodne powietrze, które napłynęło znad północnego Atlantyku, transformuje się nad Polską, tzn. osusza się i nieco ociepla.

Zdjęcie Zachmurzenie będzie umiarkowane /© Panthermedia

W czwartek na północy i północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na Podlasiu i we wschodniej części Pomorza możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, zwłaszcza na południu kraju, i tam gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. W Sudetach i Tatrach lokalnie burze z opadem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 20 st., 21 st. na północy, od 22 st. do 25 st. w centrum i na wschodzie, do 25 st. na zachodzie kraju. Wiatr na północnym wschodzie i wschodzie kraju słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km/h.

Zdjęcie Prognoza pogody na czwartek / INTERIA.PL

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na północnym wschodzie i południu miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu. Po północy na zachodzie kraju stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia miejscami opadów deszczu. Na północy i północnym wschodzie miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 10 st., 11 st. na wschodzie, w centrum i w obszarach podgórskich do 15 st., 16 st. na zachodzie kraju. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-wschodni, na północnym wschodzie kraju północno-zachodni i zachodni.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na zachodzie i południu kraju lokalnie z opadem do 20 mm i możliwością gradu. Na północnym wschodzie Polski możliwe tylko przelotne opady deszczu, bez burz. Temperatura maksymalna od 23 st., 24 st. na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich do 25 st., 27 st. w centrum i na południu. Chłodniej nad samym morzem, 20 st., 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych, miejscami słaby, zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W weekend temperatura wzrośnie. Miejscami będzie nawet 29 st.