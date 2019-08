Jak podaje IMGW, północno-zachodnia i częściowo centralna Europa są w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Morzem Północnym wraz z układem frontów atmosferycznych. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem słabych wyżów. Polska znajduje się na skraju niżu, który od zachodu przemieszcza się przez Polskę, w strefie frontów atmosferycznych. Napływa nieco cieplejsza, a w dzień od zachodu kraju, ponownie chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Lukasz Solski/ /East News

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahało.

Pogoda w sobotę, 10 sierpnia

Zdjęcie Prognoza pogody na sobotę / Interia.pl / INTERIA.PL

Reklama

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, które przed południem wystąpią na zachodzie i będą się przemieszczały w ciągu dnia nad centrum i wschodem kraju. W czasie burz prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. na Suwalszczyźnie do 30 st. w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Opolu i Zielonej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i w centrum okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju i na wybrzeżu, duże i tam przelotne opady deszczu, a początkowo na wschodnich krańcach miejscami także burze. Temperatura minimalna od 12-14 st. na południu do 16-18 st. na pozostałym terenie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda w niedzielę, 11 sierpnia

Zdjęcie Prognoza pogody na niedzielę / Interia.pl / INTERIA.PL

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na Podkarpaciu przejściowo duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 st. w Olsztynie do 29 st. w Łodzi, Wrocławiu, Opolu i Zielonej Górze. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Pogoda w poniedziałek, 12 sierpnia

Zdjęcie Prognoza pogody na poniedziałek / Interia.pl / INTERIA.PL