W piątek w niektórych rejonach Polski pogoda może pokrzyżować plany na długi weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla centralnej części Polski w pasie od wybrzeża po południową granicę kraju. Ale już w sobotę pogoda się uspokoi, a w niedzielę powrócą upały.

Zdjęcie Plażowicze nad Bałtykiem, zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Jak informuje IMGW, Wyspy Brytyjskie, Europa północna i wschodnia znajdują się pod wpływem niżów z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują układy wysokiego ciśnienia.

Reklama

Z zachodu do centrum Polski przemieszcza się wypełniająca się zatoka niżu znad Morza Norweskiego oraz południowej Skandynawii wraz z ułożonym południkowo frontem atmosferycznym, jedynie krańce wschodnie pozostają pod wpływem słabego wyżu. Z zachodu napływa umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie, na wschodzie suche, na pozostałym obszarze wilgotne.

Piątek

Zdjęcie Piątek / INTERIA.PL

W piątek na wschodzie Polski spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu.



Od Pomorza Wschodniego oraz Warmii, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę spodziewane są burze. Dla tego obszaru IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. W czasie burz wysokość opadów może wynieść do 30 mm.



Temperatura wyniesie od 21 stopni w Katowicach, Kielcach i Łodzi, do 24 stopni we Wrocławiu i Warszawie.





Sobota

Zdjęcie Sobota / INTERIA.PL

W sobotę na zachodzie Polski wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Gdzieniegdzie na wschodzie i na krańcach północno-zachodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu.



Temperatura nieco wzrośnie. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce termometry pokażą 26 kresek powyżej zera. Najchłodniej - 23 stopnie - będzie w rejonie Gdańska, Lublina i Rzeszowa.



W niedzielę powrócą upały. Sprawdź, gdzie będzie najcieplej!





Niedziela

Zdjęcie Niedziela / INTERIA.PL

W niedzielę będzie pochmurno, ale bardzo ciepło. We Wrocławiu termometry pokażą 31 stopni Celsjusza, a w Zielonej Górze 30 kresek powyżej zera.



Powodów do zadowolenia mogą nie mieć jedynie turyści wypoczywający nad Bałtykiem. Na wybrzeżu będzie nieco chłodniej niż w pozostałej części kraju i spodziewane są tam burze z piorunami.

Tłumy na tatrzańskich szlakach 1 / 6 "Policja nie wpuszcza aut na odcinku od ronda na Wierchu Porońca w kierunku Morskiego Oka. Przejazd ma tylko komunikacja zbiorowa. Policjanci kierują ruchem na drodze w kierunku Morskiego Oka już od 6. rano" – powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Źródło: PAP udostępnij

Ulewa na Śnieżce 1 / 3 Turyści szukali schronienia obok budynku Obserwatorium Meteorologicznego, znajdującego się na szczycie Śnieżki. Źródło: Reporter Autor: Gerard udostępnij

Sprawdź, czym oddychasz! Jakość powietrza w polskich miejscowościach

Aplikacja Weź parasol - pogoda już cię nie zaskoczy

Sprawdź prognozę długoterminową na 25 dni



Sprawdź prognozę pogody godzina po godzinie dla wybranego miejsca