W czwartek wieczorem w Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. We wniosku zarzucono jej m.in. chaos w edukacji, pogarszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli. W nocy odbędą się głosowania.

"Mogę na jednym wydechu wymieniać projekty, które są realizowane" - mówi. Jednym z nich ma być szerokopasmowy internet we wszystkich szkołach.



"Należą się podziękowania za to, że w Polsce mimo trwającego strajku (...) odbyły się egzaminy" - zaznaczyła minister edukacji.



Przemawia minister Zalewska. Dziękuje na początku Sławomirowi Broniarzowi, prezesowi ZNP, za decyzję o zawieszeniu strajku.



"Wolni i Solidarni będą głosowali przeciw" - podała.



"Minister edukacji narodowej musiała się zmagać z falą hejtu ze strony totalnej opozycji" - powiedziała.



Teraz Małgorzata Zwiercan (Koło Wolni i Solidarni).



"Jesteśmy przyzwyczajeni do egzotyki pani wystąpień, ale chamstwo na tej sali nie powinno mieć miejsca" - podsumował Ryszard Terlecki.



"Pan nie ma żadnego prawa moralnego organizowania żadnego okrągłego stołu. Okrągły stół był jeden" - mówi do premiera. (...) "Wasze jutrzejsze spotkanie jest bez sensu. Będziemy głosowali za odwołaniem minister" - zakończyła.



"Za wszystko pani odpowie. Mówię to jako matka, której dzieci chodzą do szkoły" - zaznacza Scheuring-Wielgus.



"Jakoś podręczników jest dramatyczna" - mówi.



"Powinna pani zostać odwołana za chaos, za zamieszanie, za wdrożenie kompletnie idiotycznych pomysłów" - podkreśla.



Joanna Scheuring-Wielgus (Teraz!): Podpaliła pani system edukacji.



"Żal mi dzieci, które wpadną w szkołę zaprogramowaną przez minister Zalewską. Jesteśmy za wnioskiem" - zakończyła.



Minister Zalewskiej Lubnauer zarzuca "chaotyczne decyzje".



"Programy są przeładowane. Próbujecie zrealizować trzy lata w dwa lata" - zarzuca MEN Lubnauer.



"Skoro tyle sukcesów odniosła minister Zalewska, dlaczego debata odbywa się tak późno" - pyta.



Katarzyna Lubnauer (.Nowoczesna) w stronę PiS: Weźcie odpowiedzialność za swoje działania.



"Zniszczyliście państwo edukację. Upodliliście, upokorzyliście nauczycieli. Dziś cieszycie się zwycięstwem nad nimi" - komentuje.



"Zdradziliście nauczycieli" - zaznacza.



Urszula Pasławska (PSL): Pani Zalewska zdewastowała system edukacji w Polsce.



"Kukiz'15 będzie w większości głosował za odwołaniem minister Zalewskiej" - podał Brynkus.



"MEN to jeden z najsłabszych resortów, minister Zalewska jest za to odpowiedzialna" - podkreśla Brynkus.



Józef Brynkus (Kukiz'15): Oczekiwaliśmy od pani rzeczywiście rewolucji w oświacie.



"Pan nie miał odwagi stanąć twarzą w twarz z nauczycielami" - dodała.



"Pozwolił pan (Szumilas mówi do premiera Morawieckiego) na to, żeby w stosunku do nauczycieli zastosować działanie siłowe" - podkreśliła.



Szumilas zwróciła się do premiera z pytaniem o to, co minister Zalewska robiła przez ponad trzy lata.



"Nie ukryjecie prawdy o szkodach, jakie minister Zalewska wyrządziła polskiej szkole" - powiedziała Szumilas.



"Nie ukryjecie prawdy o strajku nauczycieli" - zaznacza.



Teraz Krystyna Szumilas (PO-KO).



"Politycy PO-KO, składając ten wniosek, nie zdali egzaminu dojrzałości politycznej" - zaznacza. Słowa posła zostały przyjęte brawami przez posłów PiS.



"Niestety rzeczywistość skrzeczy pani Augustyn" - mówi Dolata, odnosząc się do uzasadnienia wniosku prezentowanego wcześniej przez posłankę PO-KO.



Zbigniew Dolata (PiS): Klub parlamentarny będzie głosował przeciwko (...) Wniosek przejdzie do historii jako najgorzej uzasadniony" - zaznaczył.



Głos zabrał poseł Piątkowski, który przedstawił opinię komisji. "Wnioskuję o odrzucenie wniosku o wotum nieufności" - powiedział.

"Z tego miejsca chcę oskarżyć minister Zalewską i posła Kaczyńskiego o zniszczenie szkolnictwa, podważenie zaufania Polaków do nauczycieli"- podkreśliła Augustyn.

"Wotum nieufności należałoby się panu prezesowi Kaczyńskiemu, który nawet nie chce przyjść na tę debatę" - mówi posłanka PO-KO.



"Powinna pani być wzorem" - mówi Augustyn do minister Zalewskiej. "Wychowuje się przez przykład. Jaki dajecie przykład?" - pyta.



"Nie podjęliście żadnego dialogu, teraz wszystko robicie na 'łapu-capu'" - mówi Augustyn.

"Takiego strajku nie było od kilkunastu lat" - podkreśla.



"Jak się chce porozumienia ponad podziałami, to trzeba się szanować. A wy stosujecie działania siłowe" - zaznaczyła Augustyn.



"Wstydzicie się swojej koleżanki" - mówi w stronę PiS.



Urszula Augustyn (PO-KO) przedstawia uzasadnienie wniosku o odwołanie minister Zalewskiej.



"Będziemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej statków było budowanych w polskich stoczniach, a nie było sprowadzanych" - powiedział Morawiecki.



Za chwilę debata ws. szefowej MEN.



"Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją taką, że chcemy wielu miastom otworzyć perspektywę" - zaznaczył Morawiecki. Premier wymienił w tym kontekście m.in. Elbląg i Ustkę.



"My odkupiliśmy Stocznię Gdańską. My! I to jest dla was solą w oku" - mówi premier w stronę opozycji.



"Jednym z autorów sukcesu gospodarczego (...) jest też pan minister Gróbarczyk" - dodał.



"Jak macie wyobraźnie, jak długo trwa odbudowa przemysłu stoczniowego, dajcie czas ministrowi Gróbarczykowi" - mówi premier.



"Za odwołanie ministra wzięli się ci, którzy doprowadzili do upadku polskich stoczni" - stwierdził.

Głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.



Minister mówi o Rejsie Niepodległości, jednym z "największych zarzutów". "(...) Zdyskredytowaliście ponad 1000 ludzi którzy uczestniczyli w tym rejsie" - powiedział .



Minister zwrócił się do opozycji. "Pomieszanie i przede wszystkim poplątanie w państwa argumentacji" - powiedział.

Po m.in. Norbercie Obryckim (PO) i Andrzeju Kobylarzu (Kukiz'15) głos zabrał Marek Gróbarczyk.



W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o odwołanie Marka Gróbarczyka.

Jak mówiła Dolniak, "projektodawcy uzasadniając projekt ustawy uzasadniają potrzebę szybkiego uregulowania stanu prawnego w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku". "Tyle tylko, że do dnia dzisiejszego nie ma opublikowanego uzasadnienia pisemnego tego orzeczenia, natomiast z ustnych motywów tego uzasadnienia nie wynika, by Trybunał Konstytucyjny uznał, że odwołanie od uchwał Krajowej Rad Sądownictwa było niekonstytucyjne" - zwróciła uwagę Dolniak. Wyjaśniła, że "z ustnego uzasadnienia wynika, że za niekonstytucyjne uznano jedynie przekazanie przedmiotowych spraw do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego". Dodała, że "rodzi się więc pytanie, co jest motywem takiego działania".



"Nowoczesna składa wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym" - powiedziała z kolei reprezentująca ten klub Barbara Dolniak. Jak mówiła, projekt noweli narusza konstytucję i prawo unijne.

"Procedowany projekt nowelizacji ustawy o SN, autorstwa PiS, jest jawnie sprzeczny z konstytucją" - powiedział w Sejmie poseł Krzysztof Paszyk (PSL-UED). Jak poinformował, jego klub opowie się za jego odrzuceniem.

"Absolutnie nie jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dlatego, że nawet nie znacie uzasadnienia. Wbrew obowiązującemu prawu TK do teraz nie ogłosił uzasadnienia" - powiedział Budka. Podkreślił, że dotychczas, zgodnie z konstytucją, każdy, wobec którego wydano jakąś decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu, może się odwołać - tak też jest w przypadku KRS.

"Projekt nowelizacji ustawy jest sprzeczny z Konstytucją RP i prawem unijnym" - powiedział w czwartek w Sejmie Borys Budka (PO), który złożył wniosek o odrzucenie projektu.

W związku z autopoprawką złożoną w czwartek przez posła PiS Marka Asta, komisja zdecydowała o zmianie tytułu projektu na: "Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych".

Po godz. 21.30 w czwartek w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym, który wcześniej wraz z autopoprawką przyjęła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.