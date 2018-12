Wolna od pracy Wigilia jest marzeniem Polaków, którzy chcą od rana spędzać ten dzień z najbliższymi; 24 grudnia jest dniem szczególnym i wyjątkowym, dlatego trzeba go szczególnie uszanować - podkreślił w piątek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz /Stefan Maszewski /Reporter

Klub PSL-UED złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy, który zakłada, że dniami wolnymi będą: Wielki Piątek oraz Wigilia Bożego Narodzenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2019 r.



Prezes PSL podkreślił w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że Wigilia jest dniem szczególnym i wyjątkowym. "Najbardziej chyba rodzinny dzień z całego roku i dzień, w którym życzymy sobie dobrze. Trzeba też szczególnego uszanowania dla tego dnia" - podkreślił. Dlatego - jak stwierdził - 24 grudnia powinien być dniem wolnym od pracy.

Reklama

Kosiniak-Kamysz ocenił, że ustanowienie Wigilii, jak dnia wolnego byłoby tylko usankcjonowaniem tego, co w wielu firmach i instytucjach obecnie już ma miejsce. "Niektóre osoby albo są zwalnianie wcześniej do domu, albo pracownicy w ogóle nie przychodzą w tym dniu do pracy" - powiedział szef ludowców.

Według niego, wolna Wigilia to marzenie Polaków, aby "móc ten dzień rodzinny i świąteczny spędzić z najbliższymi od rana, a nie od godz. 17 czy 18". Lider Stronnictwa zaapelował również do wszystkich pracodawców, aby już w tym roku zwolnili z pracy w Wigilię swoich pracowników. "Nie na mocy ustawy, ale na mocy dobrego zwyczaju i obyczaju" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

"Ukłon w stronę rodziny"

Wiceszefowa PSL Urszula Pasławska przekonywała, że propozycja ludowców jest "ukłonem w stronę rodziny".

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że niektórzy pracodawcy wprowadzają w Wigilię skrócony dzień pracy, "umożliwiając odpowiednie przygotowanie osób do obchodzenia tego święta". PSL-UED zwraca również uwagę, że Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy m.in. w: Bułgarii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, Cyprze, Słowacji oraz na Węgrzech.

Jeśli chodzi o Wielki Piątek, to - podkreślono - jest to "jeden z najważniejszych dni w roku dla wielu chrześcijan". Jak wskazano, Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego, "dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa". "Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana msza św. - w kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa" - zaznaczyli projektodawcy.

Efektem może być obniżenie dochodów budżetu państwa

Posłowie PSL-UED zauważyli, że Wielki Piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy w 15 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Tego dnia nie pracują m.in.: Austriacy, Brytyjczycy, Bułgarzy, Cypryjczycy, Duńczycy, Estończycy, Finowie, Hiszpanie, Holendrzy, Łotysze, Maltańczycy, Niemcy, Portugalczycy, Słowacy i Szwedzi.

Według autorów projektu proponowane przepisy nie wpłyną na budżety jednostek samorządu terytorialnego, jednak - jak zastrzeżono - "może skutkować (to) obniżeniem dochodów budżetu państwa". "W opinii wnioskodawców, możliwe jest wystąpienie zmniejszenia wartości z podatku VAT o około 600 mln złotych. Trudno jednak do końca w pełni oszacować koszty jakie przyniesie ustanowienie dni wolnych od pracy w Wielki Piątek oraz Wigilię Bożego Narodzenia" - napisano w uzasadnieniu projektu.

PSL-UED przypomniało ponadto, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą o dniach wolnych od pracy, dniami wolnymi są: 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkanocy, drugi dzień Wielkanocy, 1 maja - święto państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia oraz niedziele.